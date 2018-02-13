春節出遊免煩惱 警幫守護家園安全

2018年02月13日 10:52 中時 盧金足

台中市府警察局第六分局宣導「舉家外出住居安全維護服務」卡片，獲民眾肯定「警察服務真揪感心！」（盧金足翻攝）

「卡安心！」民眾拿到印製服務電話的卡片，春節外出，有警察加強巡護，無後顧之憂。（盧金足翻攝）

春節連續假期為方便民眾闔家出遊，出門在外無須擔憂門戶安全，台中市府警察局第六分局特別在107年加強重要節日安全維護工作期間(2月8日-2月22日)，貼心推出「舉家外出住居安全維護服務」，還將護鈔、民眾(外僑)家外出服務電話04-22513284，印製成精美卡片，免去民眾抄記或上網搜尋之不便，大獲民眾讚許「警察服務真貼心！」

警察局第六分局為擴大宣導效果，除以LED跑馬燈宣導外，還結合107年加強重要節日金融機構安全維護工作。

服務對象也包括在台外僑，安全維護工作期間民眾如有舉家外出遠遊，可向第六分局各派出所提出申請，轄區派出所將在申請住家附近設置臨時巡邏箱，加強住處巡邏，讓民眾安心出遊。

趁著春節連假，很多民眾會全家出遊或出門訪友走春，為能讓大家在春節假期安心出遊，每年春節第六分局均提供該項貼心服務，讓民眾感受到警察的服務用心。

警察局表示，申請方式有撥打警方報案電話110，或親臨第六分局各派出所申請，只要申請，警方就會加強巡護，讓民眾外出「舉家外出住居安全維護服務」，

(中時)