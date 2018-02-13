春節出遊免煩惱 警幫守護家園安全

台中市府警察局第六分局將護鈔、民眾(外僑)家外出服務電話04-22513284，印製成精美卡片，幫助民眾方便使用。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市府警察局第六分局宣導「舉家外出住居安全維護服務」卡片，獲民眾肯定「警察服務真揪感心！」（盧金足翻攝）
「卡安心！」民眾拿到印製服務電話的卡片，春節外出，有警察加強巡護，無後顧之憂。（盧金足翻攝）

春節連續假期為方便民眾闔家出遊，出門在外無須擔憂門戶安全，台中市府警察局第六分局特別在107年加強重要節日安全維護工作期間(2月8日-2月22日)，貼心推出「舉家外出住居安全維護服務」，還將護鈔、民眾(外僑)家外出服務電話04-22513284，印製成精美卡片，免去民眾抄記或上網搜尋之不便，大獲民眾讚許「警察服務真貼心！」

警察局第六分局為擴大宣導效果，除以LED跑馬燈宣導外，還結合107年加強重要節日金融機構安全維護工作。

服務對象也包括在台外僑，安全維護工作期間民眾如有舉家外出遠遊，可向第六分局各派出所提出申請，轄區派出所將在申請住家附近設置臨時巡邏箱，加強住處巡邏，讓民眾安心出遊。

趁著春節連假，很多民眾會全家出遊或出門訪友走春，為能讓大家在春節假期安心出遊，每年春節第六分局均提供該項貼心服務，讓民眾感受到警察的服務用心。

警察局表示，申請方式有撥打警方報案電話110，或親臨第六分局各派出所申請，只要申請，警方就會加強巡護，讓民眾外出「舉家外出住居安全維護服務」，

(中時)

老婦遭詐3萬元 警利用「圈存機制… 何安警友站寒天送暖 請警麻油雞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。