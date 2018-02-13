三芝農村遊！花香撲鼻來、大片櫻花比嬌豔

三芝共榮安康櫻花嬌豔綻放中。（新北市農業局提供）

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中時電子報
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新春出遊來三芝！美麗櫻花任你賞！又到了一年一度的粉紅櫻花季，今年新北市金牌農村三芝區共榮及安康社區也已做好準備迎接即將到來的賞花人潮，舉辦「歲末彎腰掃社區，亮麗過新年」活動，集體維護民眾賞遊社區的美好環境。歡迎遊客前往共榮安康社區的青山路賞櫻秘境，讓你感受整片嬌嫩嫣紅的浪漫氛圍！

新北市三芝區共榮及安康社區，每年年節前舉辦「歲末彎腰掃社區，亮麗過新年」活動，在櫻花季開跑前，社區成員自動自發維護社區整體環境，自然不做作的凝聚力與感染力，打造出共榮安康社區的美麗家園。

社區推手林義峰說:「在農村沒有「小事」，因為我們把每一件「小事」都當『大事』做！」也因為傾力而為，以社區永續經營為出發點，才有今日的美好景色風光。

三芝共榮及安康社區主要品種為山櫻花，沿著青山路一帶是結合賞櫻路線及農村體驗的最佳賞遊行程。（新北市農業局提供）

新北市政府農業局表示，三芝擁有北台灣最早盛開的櫻花，三芝共榮及安康社區主要品種為山櫻花，沿著青山路一帶是結合賞櫻路線及農村體驗的最佳賞遊行程，每年一月至三月，將能體驗腳踩櫻花毯上的浪漫，感受櫻花雨紛飛的悸動，花香隨風撲鼻，令人陶醉神怡。

走訪共榮安康賞櫻之餘，民眾還可前往共榮社區地產地銷的農夫市集、充滿農村風貌的農夫學堂，以及櫻花季假日才開張的安康土匪市集，選購在地友善耕作的無毒蔬果，探訪市集前方大片的水梯田，以及附近八連溪谷的豐富生態，體驗不一樣的農村賞櫻饗宴。

新北市政府農業局長李玟表示，鼓勵大家年節假日闔家前來新北市走春賞櫻，深入三芝共榮及安康社區，造訪農村最佳賞花路線，感受獨特的櫻花美景結合三生環境，走農村、訪生態、遊市集、賞櫻趣！

(中時電子報)

三芝區共榮及安康社區也已做好準備迎接即將到來的賞花人潮，舉辦「歲末彎腰掃社區，亮麗過新年」活動。（新北市農業局提供）
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