MLB》光芒也大清倉？拋售歐多瑞希加賣2球星

2018年02月13日 10:44 中時電子報 蔡銘仁

馬林魚大清倉已經被外界撻伐，現在連光芒也準備砍掉重練？美媒報導，一直傳出在醞釀多筆交易的光芒，現在第一步打算先送走歐多瑞希(Jake Odorizzi)，而且他們還打算把狄克生(Corey Dickerson)及剛從巨人交易來的史班(Denard Span)當做附屬品，一併打包賣掉。

在達比修有競逐戰落幕後，27歲的歐多瑞希成為交易市場的熱門商品，多支球隊有興趣爭取，其中釀酒人跟雙城預期會是最積極的球隊。歐多瑞希今年是經典賽美國隊候補名單，近兩季都拿下10勝，去年先發28場戰績10勝8敗、自責分率4.14，自責分率是自菜鳥年後最不理想的成績。

歐多瑞希僅27歲，今年加明年剩2次薪資仲裁權，明年季後才會成為自由球員，薪資也不算太貴，在今年各隊極力想節省薪資的情況下，是不錯的先發人選。不過，光芒的野心不止於此，還打算透過歐多瑞希的交易案，把狄克生跟史班一併打包。

歐多瑞希跟光芒進行仲裁，期望爭取630萬年薪，若仲裁失敗年薪為605萬。以歐多瑞希拿到630萬來算，加上狄克生595萬跟史班1100萬，光芒賣掉這3人會省下2325萬。除了歐多瑞希，光芒王牌阿契(Chris Archer)的交易還持續洽談中，光芒開季輪值大洗牌，似乎不是不可能。

(中時電子報)