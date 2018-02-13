MLB》光芒也大清倉？拋售歐多瑞希加賣2球星

光芒醞釀多筆交易，歐多瑞希很可能第一個被送走。（美聯社）

友善列印
中時電子報

馬林魚大清倉已經被外界撻伐，現在連光芒也準備砍掉重練？美媒報導，一直傳出在醞釀多筆交易的光芒，現在第一步打算先送走歐多瑞希(Jake Odorizzi)，而且他們還打算把狄克生(Corey Dickerson)及剛從巨人交易來的史班(Denard Span)當做附屬品，一併打包賣掉。

在達比修有競逐戰落幕後，27歲的歐多瑞希成為交易市場的熱門商品，多支球隊有興趣爭取，其中釀酒人跟雙城預期會是最積極的球隊。歐多瑞希今年是經典賽美國隊候補名單，近兩季都拿下10勝，去年先發28場戰績10勝8敗、自責分率4.14，自責分率是自菜鳥年後最不理想的成績。

歐多瑞希僅27歲，今年加明年剩2次薪資仲裁權，明年季後才會成為自由球員，薪資也不算太貴，在今年各隊極力想節省薪資的情況下，是不錯的先發人選。不過，光芒的野心不止於此，還打算透過歐多瑞希的交易案，把狄克生跟史班一併打包。

歐多瑞希跟光芒進行仲裁，期望爭取630萬年薪，若仲裁失敗年薪為605萬。以歐多瑞希拿到630萬來算，加上狄克生595萬跟史班1100萬，光芒賣掉這3人會省下2325萬。除了歐多瑞希，光芒王牌阿契(Chris Archer)的交易還持續洽談中，光芒開季輪值大洗牌，似乎不是不可能。

(中時電子報)

NBA》5年4次交易 小刺客稱得上巨… NBA》巨星背後的超級保鑣 韋德聘…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。