陸火箭遭美獵鷹「完全碾壓」 習近平赴四川打氣

「獵鷹重型」火箭7日載著電動車特斯拉，成功發射升空。獵鷹重型完全由私人企業SpaceX出資研製，SpaceX成立於2002年，迄今僅16年。(美聯社)

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集團連線報導
／綜合報導

美國太空探索科技公司(SpaceX)，7日凌晨成功發射新型運載火箭「獵鷹重型」(Falcon Heavy)，它是目前全球運載能力最強的。中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》當天上午，隨即以微信公眾號「耿直哥」發表文章，指美國此舉「完全碾壓」全世界所有火箭。

陸以「一箭雙星」成功發射2顆北斗三號衛星

耿直哥這篇文章標題是「在中國人都在睡覺時，美國人完成一項遠遠把中國拋離的壯舉！」，指「真正讓中國人震驚的是：我們國家不僅目前根本沒有這種量級的火箭，且距離造出這種量級載荷的火箭還要大概10年。」

獵鷹重型載著特斯拉跑車Roadster發射升空，SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)說「我們要來場全新的太空競賽」。耿直哥說，「更重要的是，我們國家要拚命追趕的居然還是美國的一家私人企業」。

耿直哥補充：「說得再直白一點，這次美國人是用純粹的實力告訴了我們中國人，為啥他們仍然是全世界最強的國家，以及我們與他們的差距還有多麼巨大…」。

中國「長征5號」火箭，「近地球軌道」載重為25噸，而美國「獵鷹重型」可載荷63.8噸。圖為獵鷹搭載的電動車特斯拉，進入太空的想像圖。(美聯社資料照)

耿直哥讚美獵鷹重型「完全碾壓」全球所有重型運載火箭。原因是中國2016年11月首飛成功的「長征5號」，「近地球軌道」載重為25噸，而美國獵鷹重型可載荷63.8噸；獵鷹抵達火星的載荷為16噸，是中國3倍。

獵鷹近地球軌道載荷63.8噸的意義是什麼？耿直哥解釋，中國打算2030年實現載人登月，但現在長征5號載荷完全不夠；而美國想重返月球的話，現在就可憑獵鷹重型實現，而中國還需12年之久。但SpaceX的夢想，是登陸和殖民火星。

另中央社昨報導，中共總書記習近平特地在春節前，於10日赴四川西昌衛星發射中心探望科研人員，原因是中國火箭日前遭美國的獵鷹重型火箭「完全碾壓」，且今年發射任務繁重，必須親自加油打氣。

(集團連線報導)

中共總書記習近平。(新華社資料照)

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