中和自強游泳池大變身 海洋意象佳和公園啟用

新北市長朱立倫今（13日）上午視察中和區佳和公園，公園由自強游泳池改建而成，即日起對外開放。（葉書宏攝）

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新北市長朱立倫今（13日）上午視察中和區佳和公園，公園由自強游泳池改建而成，即日起對外開放。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫今（13日）上午視察中和區佳和公園，公園由自強游泳池改建而成，即日起對外開放。（葉書宏攝）
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新北市長朱立倫今（13日）上午視察中和區佳和公園，公園由自強游泳池改建而成，即日起對外開放。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫今（13日）上午視察中和區佳和公園，公園由自強游泳池改建而成，即日起對外開放。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫今（13日）上午視察中和區佳和公園，公園由自強游泳池改建而成，即日起對外開放。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（13日）上午視察中和區佳和公園，公園由自強游泳池改建而成，即日起對外開放。朱立倫強調，升格至今已增加467個公園、綠地，如今並非是要闢建大型公園，而是善用荒廢公有地，讓它成為周遭民眾的休憩場所。

工務局表示，自強游泳池於1983年啟用以來，陪伴中和區無數的大小朋友度過了34個寒暑，然而轄區新興綜合運動場館相繼林立，加上場地老舊，恐有安全疑慮。

市府團隊為活化現有公有資產，朱立倫去年4月親自走訪自強游泳池現場視察，並由新工處執行活化改建任務，在施工團隊及地方多方協助下，以不到一年的時間完成泳池拆除、新闢公園，以及周邊的瓶頸道路打通工作，讓中和市民朋友提前享受自然健康的休憩環境。

工務局指出，改建工程結合拆除隊負責執行的「新北美樂地專案」，由拆除隊排除周邊遭到不肖人士佔用的公有地違建，拆除完成後，再由新工處進行通盤規劃，開闢公園廊帶，並貫通了南側中山路2段116巷5弄及136巷72弄之間的道路，讓當地出入園區交通動線更加完善、使更多民眾共享佳和公園的公共資源。

新工處說明，新闢的中和佳和公園面積廣達6162平方公尺，總經費約2100萬元，除規劃約2000平方公尺中央大草坪外，更以海洋世界為基礎，於公園內規畫魟魚入口、海馬及鯖魚特色步道、波浪攀爬網、海洋生物普普風廁呼應主題，搭配公園中沙坑、沙桌、水車組、幼兒鞦韆等遊憩設施，未來將成為中和地區首屈一指的海洋特色公園。

新工處強調，期盼完工後的佳和公園能透過綠帶、特色遊具及廣大的休憩空間，讓大人小孩進入園區彷彿置身海洋廊道，充分感受到悠遊樂趣、歡樂無窮。

(中時)

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