花蓮舊遠百危樓遲不拆 居民拉白布怒吼嗆抵制

2018年02月13日 11:13 中時 許家寧

舊遠百鐵捲門遭強震扭曲變形。(許家寧翻攝)

強震後花蓮舊遠百磁磚剝落，鋼筋外露。(許家寧攝)

民眾質疑遠百將扭曲變型的樑柱封板遮住，還書寫「將進行補強」根本是欲蓋彌彰，(許家寧翻攝)

花蓮舊遠百大樓在8日已被貼紅單列為危樓。，(許家寧翻攝)

花蓮居民拉白布條抗議，怒嗆不拆舊遠百，不去新遠百。(許家寧攝)

「我不要被壓死！」花蓮強震造成花蓮市4棟大樓傾塌，還造成舊遠東百貨大樓，騎樓樑柱鋼筋爆柱、磁磚剝落，經結構技師評估後張貼「紅色危險」標誌，居民不滿遠百一再拖延，遲遲不肯處理，居民與里長前往拉布條抗議，號召抵制，怒嗆「不拆舊遠百，不進新遠百！」

花蓮強震造成多處大樓及建物倒塌受損，屋齡超過20年的舊遠百大樓，強震過後被民眾發現1樓梁柱龜裂，水泥粉碎露出鋼筋，就連鐵捲門也扭曲變形，「中華路舊的遠東百貨的一樓柱子已軟腳了，切勿經過！」影片在網路瘋傳，造成民眾紛紛走避。

花蓮舊遠百被地震震成危樓，縣府拉起封鎖線，大樓附近的名產店紛紛拉下鐵門無限期停業，深怕大樓倒塌恐遭波及。縣議員黃振富、莊枝財指出，花蓮舊遠百大樓在8日已被貼紅單列為危樓，只要縣府建設處正式公文認定為危樓，就可以立即強制拆除。

「遠東集團徐旭東，良心何在？」洄瀾薯道業者劉瑞祺大罵，舊遠東百貨大樓連夜施作圍牆遮蔽危樓事實，把將扭曲變型的樑柱封板，還書寫「將進行補強」，欲蓋彌彰，遠東集團如此惡劣無德，危樓閒置多年，豈止破壞都市景觀，更是不定時炸彈。

縣議員謝國榮、笛布斯也號召當地5名里長今天上午11點前往舊遠百抗議，強調花蓮大地震造成舊遠百大樓搖搖欲墜，造成花蓮人生命的危險，痛批遠百一再拖延，遲遲不肯給日期拆除，把責任推卸給其他單位，要求限期拆除，保護當地住戶的安全。

遠東百貨則發出聲明，為顧及股東權益，花蓮市遠百舊大樓，將函請花蓮縣政府協同建築師、結構技師公會，針對整棟建築做全面檢驗鑑定，依專家檢驗鑑定報告、循法定程序盡速處理，強調會以民眾安全為首要考量 以活絡花蓮觀光為目標。

(中時)