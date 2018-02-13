青少年吸菸問題嚴重 6名高三男生有1人吸菸

國健署調查發現，高中職學生吸菸率達8.3％，高三男生更是平均每6人有1人吸菸。（倪浩倫攝）

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我國少子化問題嚴重，每個孩子的健康都相當重要，但最新統計顯示，我國的國中一年級學生，吸菸率雖僅有1.4％，但高中職三年級則飆升至9.9％，「高三男生」更幾乎是每6人便有1人吸菸。專家表示，青少年一旦接觸菸品，會比成人更容易上癮，超過6成在成人後會持續吸菸。

衛福部國健署今公布最新統計，國人吸菸率降到14.5％，雖是歷史新低，但距離「目標值」的14％，仍有一段距離，且當中仍呈現「男大於女」的情形，男性吸菸率仍高達26.4％，女性則為2.3％。

我國自明年起，出生人口可能將低於死亡人口，同時面臨「少子化」和「高齡化」的嚴重問題；但統計顯示，我國的國中生，吸菸率將近3%，等於一個超過30人的班級，當中便有1人吸菸，高中職學生更來到8.3％，其中以高中職三年級學生最嚴重，吸菸率飆升到9.9％，「高三男生」更高達14.9％，幾乎每每6人便有1人吸菸。

全國家長團體志工聯盟理事長吳福濱說，若家中成人有吸菸，青少年除了健康會受到二手菸損害，也很容易因模仿而學習吸菸，此外，若同儕有人吸菸，青少年也非常容易受影響而接觸菸品；他進一步強調，國外研究顯示，青少年一旦接觸菸品，會比成人更容易上癮；而根據調查，有超過6成的青少年吸菸者，在成人後會持續吸菸。

中華民國心臟病兒童基金會董事長呂鴻基表示，我國每年約有2.7萬人死於菸害，每小時便奪去3條人命，吸菸及二手菸是心血管疾病的主要病因，進而會引發包括腦中風、心肌梗塞、高血壓、糖尿病、腎臟病斗等疾病；他強調，就算每天只吸1根菸，心臟病風險也會增加48％，吸菸者罹患肺癌機率，更高出不吸菸者124％。

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(中時)

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