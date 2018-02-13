過年天氣Hen好 初五冷氣團報到

2018年02月13日 11:36 中時 廖德修

春節連假天氣圖。（氣象局提供）

春節連假天氣圖。（氣象局提供）

春節連假天氣圖。（氣象局提供）

今年過年天氣非常棒！氣象局預報中心課長黃椿喜表示，與往年相比，今年春節連假天氣相當穩定。明天小年夜（14日）與除夕全台平均都在攝氏20至25度之間，北部最高溫可至27度，國境之南的屏東恆春等地甚至會飆到29、30度。

黃椿喜說，大年初一（16日）、初二雖有鋒面略過北部，氣溫稍涼有短暫雨，但影響並不大。初三、初四又迅速回暖為高溫，要到初五（20日）才會明顯變天，冷氣團南下，溫度降至14、15度，可能會達到冷氣團等級。

氣象局說，過年前最後一波寒流今天（13日）起減弱，春節連假前期小年夜、除夕，除了花東地區偶有短暫雨，各地大多為多雲到晴，白天氣溫將明顯逐漸回升到20至25度，是溫暖舒適的好天氣，但早晚仍偏冷、日夜溫差大。

初一（16日）、初二鋒面掠過北部，隨後東北季風增強，北部及東半部有短暫雨，天氣轉涼，沿海有較強陣風。初三（18日）、初四持續回暖，除花東及南部仍偶有零星降雨，其他各地大多為晴到多雲。天氣比較明顯的轉變是初五（20日），有另一小股冷空氣南下，氣溫將再度下降，北部及東半部的降雨機率也將提高。

黃椿喜說，初三、初四因受南方水氣北移影響，南部反而容易降雨，這在冬季比較少見，請民眾要留意，出門務必攜帶雨具。

氣象局強調，連假期間雖無很強的冷空氣，但日夜溫差大，冷熱變化迅速，返鄉、外出的民眾仍要適時添加衣物；東半部及北部偶有零星降雨，也需注意攜帶雨具備用。除夕起至初五（20日），容易有低雲或局部霧影響能見度及交通運輸，尤其往返馬祖、金門及澎湖等離島地區的民眾需特別留意航班資訊。

(中時)