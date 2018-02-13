《時來運轉》運彩場中投注 NBA明星賽將登場

2018年02月13日 11:26 中時電子報 蔡銘仁

提供台灣運彩單場暨場中投注場次預告表(02月13日到02月19日)供大家參考，以下是本週焦點預告：

1.「網球」：適時提供單場或場中投注。

ATP500鹿特丹公開賽以及WTA900卡達公開賽本週登場，費德勒能否如願重回世界第一的寶座，鹿特丹公開賽將是重要的關鍵賽事。

2.「美國職籃」：提供6場單場或場中投注。

眾所期待的美國職籃全明星賽即將登場，2/17(六)新秀挑戰賽提供單場投注、2/19(一)全明星賽將由詹姆斯領軍的雷霸龍隊對抗柯瑞領軍的史提芬隊，兩軍交戰勢必擦出精彩火花，台灣運彩提供單場及場中投注。

3.「南韓職籃」：提供1場單場及場中投注。

南韓職籃單場及場中投注又來了，大年初三2/18(日)下午兩點提供目前排名第七的首爾三星閃電對上排名第三的首爾SK騎士，喜愛南韓職籃的朋友千萬別錯過。

4.「足球」：提供33場單場或場中投注。

本週足球單場或場中投注大放送，共有33場精彩賽事提供給消費者投注。

歐洲聯賽32強淘汰賽接力登場，16場首回合比賽，台灣運彩開放1場單場及場中投注，以及8場單場投注，讓彩迷無論是玩單場還是串關，都有更多的選擇。

週末下午仍是澳甲為主，力保季後賽資格的西雪梨流浪者，主場對陣排名第2的紐卡索噴射機；威靈頓鳳凰與伯斯光榮的最後掙扎，兩隊想要維繫季後賽的一線希望，都需要從對手身上拿到3分；排名第4的阿德雷德聯，要在主場力阻中岸水手，後者在聯賽已經10連不勝，想翻身唯有全力一戰。

還有多場英格蘭足總盃和歐洲四大聯賽的賽事在週末開放單場或場中投注，詳細賽事資訊請參考台灣運彩官網公告。

‧「亞冠足球」：提供4場單場及場中投注。

2018亞洲冠軍聯賽本週開踢，32支球隊展開長達9個月的征途，角逐亞洲王者俱樂部的榮譽。首輪賽事台灣運彩精選4場比賽，提供單場及場中投注。

2/13(二)蔚山現代對墨爾本勝利

上季澳甲聯賽亞軍墨爾本勝利，主場首戰上賽季南韓聯賽第3名的蔚山現代，兩隊首度在亞冠碰頭，精彩可期。

2/13(二)上海上港對川崎前鋒

首度在日本J1聯賽奪冠的川崎前鋒，主場迎戰中超亞軍上海上港，兩隊也是首次在亞冠遭遇，川崎前鋒在亞冠最佳戰績是8強，上海上港則在去年曾打進4強，雙方都渴望在新賽季能突破過往成績。

2/14(三)水源三星藍翼對雪梨

水原三星藍翼上賽季南韓聯賽排名第4，季後賽爭冠組晉升1名來到第3，成功搶到亞冠小組賽參賽資格，曾經兩度在亞冠封王的水原三星，首戰對手是上季澳甲冠軍雪梨，雪梨過往曾三次參加亞冠小組賽，但最佳成績只到16強。兩隊在2011年亞冠小組賽曾有過交鋒，水原三星作客0：0平雪梨、主場贏3：1。

2/14(三)大阪櫻花對濟州聯

上季重返J1即拿下第3名並贏得兩項盃賽冠軍的大阪櫻花，繼2011和2014年後第3度參加亞洲冠軍聯賽，最佳成績是8強。大阪櫻花今年首戰的對手是南韓聯賽排名第2的濟州聯，濟州聯此前兩次參加亞冠，去年止步16強是最佳成績。兩隊首次交鋒勢必有一場龍爭虎鬥。

‧「歐冠足球」：提供4場單場投注。

歐冠16強淘汰賽重燃戰火，本週4場首回合對決，尤文圖斯對托特納姆熱刺、巴塞爾對曼城、波圖對利物浦、皇家馬德里對巴黎聖日耳曼，台灣運彩全部開放單場投注。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主。

(中時電子報)

運彩場中投注。(運彩提供)

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