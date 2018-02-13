Fresh Taiwan前進法國！台灣設計獲好評

2018年02月13日 11:34 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣設計出頭天！由文化部主辦的「Fresh Taiwan文創產業國際拓展計畫」今年第四度前進德國，以台灣館形式參與全球最具規模的法蘭克福春季消費品展(Ambiente)。2月9日特別於展場舉辦開幕茶會，駐德代表謝志偉親自到場支持，為台灣文創業者打氣；多位重量級國際買家及媒體皆表達對台灣創意商品的濃厚興趣，將引進當地設計品牌市場。

本次Fresh Taiwan台灣館精選十家文創品牌，包括物外、濯濁、蛋造、奇意果、單挑概念、嘎瑪魯岸、拍拍文創、大器創意、紙綸科技、橡果藝術，展出文具、燈具、家飾、相機、寵物用品等多元生活用品，充滿創意巧思，兼具實用性與環保概念，充分展現台灣豐富的創造力與優秀的製作工藝，滿足國際市場的多樣化需求。謝大使逐一參觀台灣館商品後鼓勵設計師要持續創新及創造差異化，勇於挑戰國際市場、拓展無限可能，充分展現出台灣創意品牌來自文化，而且也是屬於世界的。

貴賓蒞臨Fresh Taiwan台灣館開幕酒會。（由左至右：駐法蘭克福辦事處經濟組黃青雲組長、華航德國分公司華德麟總經理、駐法蘭克福辦事處陳執中處長、台灣駐德代表謝志偉大使、台灣創意設計中心洪明正組長、杜塞道夫台灣貿易中心周秀隆主任。（文化部提供）

台灣館自開展以來，陸續接獲不少國際買家的關注，例如美國極具影響力的家用品通路Crate&Barrel、英國Virgin集團杜拜分部（業務橫跨旅遊、航空、娛樂）、英國頂級通路The Conran Shop、澳洲雪梨最大的百貨通路Peter’s of Kensington、加拿大時尚休閒家居用品領導品牌Umbra、北歐重要通路Piffany Copenhagen、韓國現代百貨、土耳其知名Dünya百貨、高階精品通路VAKKO；中國文創知名通路「言几又」及高級電商品通路「一条」等，皆有意代理優質的台灣文創品。

在美國有200多個通路的荷蘭知名寵物商品店See Scout Sleep表示將與拍拍合作聯名寵物碗系列，同時德國寵物用品頂尖通路Hunter也將一同與拍拍合作研發新產品，開拓歐洲精緻寵物用品市場。紙綸的客製化相機成功打入印度銀行與大型企業，以及荷蘭的微軟公司的禮贈品通路。此外，西班牙馬德里的選物店Energia特別為橡果跟紙綸設計櫥窗展示，測試當地市場反應。今年參展品牌在歐洲的多樣性發展，使我國文創產業在歐洲版圖又向前跨出一大步。

綜觀今年法蘭克福展，可以發現自然材質的運用變換以及新的可能性已成為居家生活用品的設計趨勢，台灣的文創業者抓住世界脈動，推出兼具創意和品質，且具價格競爭力的產品，滿足消費者需求，自然能獲得歐洲及全球市場的青睞。例如濯濁入選大會刊物推薦的永續商品及大會趨勢導覽點，橡果的月球燈也因為逼真的模擬月光氛圍令人驚艷而同樣特別被收錄在大會刊物中介紹給全球買家。

法蘭克福展從1949年開辦至今已有近70年歷史，成為全球最大的消費品展覽盛會，展區分為餐廚(Dining)、家具家飾(Living)、禮品(Giving)三大類，二月登場的春季展可說是當年度的市場採購指標，今年吸引全球89國共計4,441家廠商同台競技，同時有來自153國超過14萬名買家及參訪者，在此可看到來自全球各地的最新產品發表，預見未來的消費產品發展趨勢。

謝志偉大使與所有參展品牌合照。（文化部提供）

「Ambiente 2018法蘭克福春季消費品展」

展期：2018/02/09 - 13

地點：Messe Frankfurt, Hall 11.0, LOFT, Booth B41

(中時電子報)