巴紐代表處遭更名 外交部：其他駐處沒有問題

2018年02月13日 12:12 中時 陳建瑜

巴布亞紐幾內亞日前要求我「中華民國（台灣）駐巴布亞紐幾內亞商務代表團」更名，並將沒收外交領事車牌。目前我國僅剩斐濟與約旦代表處還保有「中華民國」的名稱，外交部發言人李憲章今表示，「其他都相對平順，沒有其他問題」。

目前我駐處官網名稱仍維持「中華民國（台灣）駐巴布亞紐幾內亞商務代表團」，李憲章今再度強調，我對此深感不滿與遺憾，已向巴紐外交部及其駐台代表處表達抗議，並由駐處持續力爭相關權益中。

對於我國其他地區代表處情況，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長周麟今出席外交部例行記者會時表示，除去年發生厄瓜多（更名）的情形，目前還好，倒沒有其他案例出現。基本上在拉美地區名稱都是用「台北經濟文化辦事處」，都是統一的，所以沒有所謂的更名問題。

至於外交禮遇問題，周麟說，這牽涉我方跟當地政府彼此認知，「不宜探討太多」，因為有些牽涉到外交問題，講太多的話，可能不是太好，當然每個國家不盡相同，若干國家實質密切一點，可能待遇好一點，實質關係沒那麼密切，就稍微差一點，這個都有關連。

目前我國僅剩斐濟與約旦代表處還保有「中華民國（台灣）」的名稱，李憲章強調，目前（其他地區）都還好，除去年厄瓜多及這次巴紐的案例外，其他都（斐濟、約旦）相對平順，沒有其他問題。

對於巴紐給予我國更名期限，李憲章說，目前沒有相關細節。巴國目前尚未有強制作為，只是一個動作，有配合的作法，但我國基於國家尊嚴跟雙邊的合作關係，希望能夠確保國家尊嚴跟國格的前提下，繼續在案子上確保駐處在當地一定的地位跟待遇，這是我們最高原則。

(中時)