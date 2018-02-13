孕婦手冊變影本 國健署：新舊版本銜接過渡做法

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中時

上月底台北市有醫師在幫孕婦產檢時，發現媽媽帶來的孕婦健康手冊竟然是「影本」，民進黨立委李麗芬與懷孕九個月的台北市議員簡舒培今天聯合舉行記者會表示，這樣的案例不只一例，孕婦手冊缺貨情況相當嚴重，呼籲國健署要印製足額手冊，並建置手冊數量控管機制，避免再出現「寶寶在肚裡，手冊在哪裡」的窘境。

李麗芬指出，根據國健署資料，近5年印製孕婦健康手冊的每本平均單價大概落在15元上下，平心而論價格並不貴，對照台灣每年新生兒數量大約20萬人，手冊數量應可估算，不應該有不足額的情況，現在出現手冊短缺要醫療院所自行影印的狀況，國健署要確實負起責任解決。

簡舒培也說，孕婦手冊內有產檢表格和衛教資訊，可以說是政府給爸爸媽媽和新生兒的第一份禮物，政府如果有心要解決少子女化問題，第一份禮物不應該這麼吝嗇苛薄。簡舒培認為，國健署必須建立定期追蹤各縣市醫療院所孕婦手冊庫存量的控管機制，確保第一線醫療院所隨時備有足量手冊。

國健署婦幼健康組簡任技正施靜儀說，因為孕婦手冊改版更新，擔心在新舊版本銜接的過渡期沒拿到新手冊的孕婦，檢查會沒辦法紀錄，所以請醫療院所先印製舊版給媽媽做為記錄之用，這部分的流程跟印製數量會虛心檢討。施靜儀也呼籲拿到臨時影印版檢查紀錄的媽媽，可以跟國健署或產檢院所聯繫換發新手冊。

(中時)

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