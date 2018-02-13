擴大限塑　明年連鎖速食內用不得提供塑膠吸管

2018年02月13日 12:23 中時 楊騰凱

環保署宣布擴大限塑，明年起包括麥當勞等一定規模的餐飲業者，將不得替內用飲品提供塑膠吸管，2025年起所有業者都不得免費提供塑膠吸管、塑膠購物袋、免洗餐具、塑膠飲料杯等4大塑膠製品，並會以價制量，1個塑膠袋恐漲至5元，2030年則全面禁用。

環保署表示，2019年起，一定規模的餐飲業者，例如麥當勞、肯德基等連鎖速食業者，將不得替內用飲品提供一次性塑膠吸管，可改用金屬材質等可重複使用的吸管替代。到了2020年，所有餐飲業者都不得替內用飲品提供一次性塑膠吸管，2025年起，外帶飲品也不得免費提供塑膠吸管，2030年起則全面禁用。

環保署指出，塑膠購物袋也會持續減量，今年元旦起原本已限制手搖飲料店、西點麵包店等業者，不得免費提供塑膠購物袋，2020年起擴大至所有須開立發票的商店，都不得免費提供，2025年起則是所有商店都不得免費提供，到了2030年，將全面禁止使用購物用塑膠袋。

環保署表示，擴大限塑對象也包括免洗餐具，2020年起，不得免費提供購物用塑膠袋的商店，在消費者內用時，也不得提供免洗餐具，2025年，所有業者不分內用外帶，都不得免費提供免洗餐具，到了2030年，免洗餐具將全面禁用。

至於一次性的外帶塑膠飲料杯方面，2020年起會強化消費者自備杯子的優惠措施，盼透過以價制量，2025年起，所有業者都不得免費提供一次性的外帶塑膠杯，2030年則是全面禁用。

環保署長李應元表示，2025年包括塑膠吸管、塑膠購物袋、免洗餐具、塑膠外帶飲料杯都不得免費提供，環保署也研擬提高這些塑膠製品的售價，盼達到以價制量的效果，到時台灣的塑膠袋要賣多少錢，環保署還會依照物價指數研擬，但他舉例，在歐洲一個塑膠袋可賣到新台幣5元，這個價格的不合理，不是為了要賺錢，而是提醒消費者不要使用。

(中時)