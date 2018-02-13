大考中心：學測英數答案無不妥　不改答案也不送分

2018年02月13日 12:06 旺報 李侑珊

大學入學考試中心13日舉行考試委員會，針對英文科與數學科兩題爭議，大考中心決議，數學科H題選填題為基本題，常見於課本中，而英文第45題，原作者認為大考中心公布答案沒有不妥，因此大考中心決議兩題不改答案，也不送分。

107學年度違規考生為618人，比上一學年度違規281人，增加337人，其中未攜帶有效應試證件的考生為259名，其中隨身攜帶行動通訊裝置、應試時手機與手錶發出聲響，以及考試結束鈴響畢，仍繼續作答等違規案件占多數。

今年大學學測共有13萬6465名考生報名，比去年報名的12萬8760人，增加7705人；而今年首度取消製發准考證，改以身分證、健保卡、護照、居留證或駕照，作為考生身分查驗證明。

至於今年出現考試爭議部分，有疑義答案73件；針對有家長指出數學科第H題選填題，與補習班講義完全相同，對未補習學生不利，對此大考中心認為，此題為基本題，經常出現於課本練習題，以及多所學校的平時測驗及段考題，補習班講義取材於多校段考題；而該題命題老師希望鼓勵學生課內學習，並避免繁雜運算，因此是題材取最簡化運算的數據，若修改數據，增加計算難度，將不符合學測測驗目標重視觀念理解，而非考驗計算能力的理念。

另在英文科第45題，大考中心指出，此題選文由兩篇來源文章，經命題者大幅刪減改寫而成，兩篇文章來源約2000字，但刪節改寫後，選文僅變成300字，經「答案討論會議」及「疑義試題討論會議」，共10位大學或高中英語專家學者討論，一致認為C選項為正確答案，B選項不予給分，大考中心依照兩次會議專家學者的共識，確定本題答案為C。

(旺報)