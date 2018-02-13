MLB》昔對決達比修 小熊強打：球突轉彎變壞球

席瓦伯去年國聯冠軍賽時，曾賞達比修一發陽春炮。(美聯社)

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中時電子報

小熊去年國聯冠軍賽遇到還在道奇的達比修有，被他壓制6.1局只得1分，唯一的那分是靠席瓦伯(Kyle Schwarber)的陽春炮拿下，如今敵人變隊友，席瓦伯對達比修球路印象深刻，「達比修的球種會看起來像好球，再突然轉彎變成壞球，他很擅於這麼做。」

達比修去年扣除世界大賽連2場爆炸，季後賽連對響尾蛇跟小熊，都繳出不錯的表現，當時國聯冠軍賽第三戰，更繳6.1局失1分好投奪勝，把小熊逼到0勝3敗的絕境。達比修的唯一失分，就是1下面對席瓦伯的第1球，被轟出左外野陽春彈。

「我們都知道他。」席瓦伯說，達比修那場比賽投得很棒，達比修球路太棒，讓他們難以施展，「你站上打擊區只能盡可能攻擊通過好球帶的球，不要被邊邊角角的球騙，有些球會看起來像好球，最後又突然轉出好球帶變壞球，他很擅長做這樣的事。」

席瓦伯直言，達比修擁有多種武器，他不知道如果達比修去道奇，會發生什麼事，道奇很可能戰力會再提升，「他至少有5種以上的球路，球隊肯定會讓他盡情發揮，因為他的球真的很棒。」席瓦伯很看好達比修的加入，能替小熊帶來正面效應。

小熊得到達比修，也代表他們正式跟艾瑞耶塔(Jake Arrieta)說分手。席瓦伯談到艾瑞耶塔的離去，不捨但也給與祝福，「他離開去完成想做的事，無論他去了哪裡，我們都祝他能過得很好，我們也會想念他。他是個好隊友，在投手丘上也是個很棒的戰士。」

(中時電子報)

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