誣指郝龍斌妻收鑽石遭判拘役59天 童仲彥：會上訴

2018年02月13日 12:28 中時 陳燕珩

台北市議員童仲彥6年前在議會質詢，質疑時任市長郝龍斌妻子高閬仙收受廠商鑽石，高閬仙憤而控告童誹謗，童則反控她誣告。原本一審判童無罪，但高院改判童拘役59天、可易科罰金。童仲彥稍早發布聲明表示，為捍衛民代問政權，以免因此一判決生寒蟬效應，他將提出上訴。

童仲彥2012年在議會總質詢時，爆料稱花博承包商透過劉姓珠寶商送鑽石給高閬仙，高認為童的言論未經查證，損害她的名譽，提告童仲彥誹謗罪，童反指高誣告。台北地院認為議員有言論免責權，判決童無罪，高院改判童拘役59天，全案可上訴。

隨後，童仲彥發布聲明表示，該案是經過半年時間確認消息來源，因此確實已經過合理調查，消息來源準確提供「關中利用上班時間按摩」一案，足見其言有一定可信度，議員利用議會質詢時間，將所見所聞對市長郝龍斌提出有關提出花博弊案質詢，在法院審理期間，充分配合將調查所涉及的相關人、事、時、地、物，提供給法院參考。

不料一審無罪，二審審理原已結辯的程序，卻重新來過，有合理懷疑，立場明顯傾向原告，對此判決結果並不意外。

童仲彥說，身為民意代表，並無司法調查實權，僅能反應民意，就市政弊案等疑異提出質詢。為捍衛民代問政權，以免因此一判決生寒蟬效應，決定提出上訴。

(中時)