《全台最速報》誣指郝龍斌妻收廠商鑽石 童仲彥判拘役59天

2018年02月13日 12:04 中時電子報 綜合報導

◎誣指郝龍斌妻收廠商鑽石 童仲彥判拘役59天

台北市議員童仲彥6年前在議會質詢，對著當時的台北市長郝龍斌提問「市長老婆有沒有收過承包商的鑽石」，郝妻高閬仙憤而提告，一審認定童因民代質詢享有言論免責權，判他無罪，但高院改判童拘役59天、可易科罰金。童不服可上訴。

◎台中花博吉祥物貼圖賀年篇 即日起免費下載

2018台中世界花卉博覽會將於11月登場，台中市政府13日推出第二波吉祥物LINE貼圖「賀年篇」，共有16款石虎家族及歐米馬的萌翻模樣，即日起至3月14日晚上11時限時下載；加入市府LINE官方帳號為好友即可免費下載，陪伴大家度過西洋情人節與溫馨的農曆春節。

◎簡余晏休息復出首站 擔任議員助選員

前北市觀傳局長簡余晏1月離開北市府後，動向備受關注，經過短暫休息，復出第一站選在萬華國興市場，陪好姐妹、民進黨議員顏聖冠掃街拜年。談到下一步規劃，簡余晏說，目前沒有任何參選準備，也沒有要到哪個機構任職，希望好好陪伴家人朋友，但她仍語帶保留說，「未來不排除任何可能性」。

◎春節鰲鼓賞鳥送好康 送花生助添好運

每到候鳥季，鰲鼓溼地森林園區就飛來成千上萬各式候鳥，農曆春節期間也吸引不少愛好大自然的民眾攜家帶眷前往進行一場生態之旅，為讓遊客對候鳥有進一步認識，由嘉義林區管理處培訓的鰲鼓溼地解說服團隊過年期間不休息，初1到初5皆有人員替遊客專業導覽，嘉義林管處歡迎民眾揪團到鰲鼓賞鳥，出團就送花生等小禮物。

(中時電子報)