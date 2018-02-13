市面出現35萬偽鈔 警方：要留意這十幾個編號…

2018年02月13日 12:25 中時 周麗蘭 、 張國欽

偽鈔（下）的防偽條（鈔票右邊）是用貼的，摸起來有凸出感。（周麗蘭攝）

阮女的偽造工具。（周麗蘭攝）

更新13:01)新雲林縣警察局刑事警察大隊於106年接獲檢舉，雲嘉地區有一偽鈔集團，印製大量偽鈔，打算利用農曆年間，透過各種管道銷贓，大賺一筆，大隊長徐釗斌即指派偵二隊深入追查，經調閱相關資料後，研判阮○彩（女、38歲）及莊○琪（男、53歲）涉有重嫌，經會同內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊第一隊、嘉義市政府警察第二分局（北門派出所）共組專案小組，並報請臺灣嘉義地方檢察署張建強檢察官指揮偵辦，經長時間監控，於2月12日認時機成熟，向臺灣嘉義地方法院聲請搜索票，動員20餘名員警兵分4路執行搜索，當場在嘉義市友孝路莊嫌租屋處，查獲印製新臺幣仟圓偽鈔260萬元、印製模板、行動電話、防偽條等贓證物。

檢、警破獲該偽鈔集團發現，阮女為越南國的新住民，係105年為內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊等單位，於嘉義市所查獲之偽鈔集團張姓主嫌之女友，因男友遭查獲被聲請羈押至今，需款孔急，只好自立門戶，將跟隨前男友所學之一技之長，夥同嘉義市現任肢體障礙協會理事長莊嫌共同犯案，由莊嫌租屋，再由2人一同印製及販賣，警方檢視該集團所印製之偽鈔幾可亂真，惟民眾只要稍加注意：

1.真鈔正面增加條狀光影變化箔膜、偽鈔1000元沒有變色功能。

2.真鈔背面「光影變化箔膜」安全線與鈔券密合、偽鈔防偽條是以貼紙黏貼，手指觸感明顯不平整。

3.鈔票背面左上方面額阿拉伯數字，以金色變綠色之變色油墨印製，偽鈔為金色不會變綠色。

4.真鈔左編浮水印及1000元字樣較明顯、偽鈔較為淺及糢糊。

5.或使用有偵測偽鈔功能之驗鈔機，仍可查知與真鈔仍有別。

警方目前查獲之偽鈔編號有JN365830ZF、FL689155WG、LX543727CK、LX543631CK、MU919682BT、MU919652BT等10餘個券號，經查該集團已有45萬5,000元偽鈔流落市面，目前警方已追回10萬元，尚有約35萬偽鈔於市面流通，農曆年關將近，民眾使用鈔票之次數增多，偽鈔集團常使用小額購物之方式銷贓兌換成真鈔，警方除加強查緝不法外，仍希望民眾提高警覺，小心辨識，過一個好年，全案警方正擴大清查偽鈔流向及上源，並將阮、莊等嫌犯依妨害國幣懲治條例、刑法詐欺、偽造貨幣等罪嫌，移請臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

(中時)