電子煙修法還沒過　5萬多名青少年仍在吸

《菸害防制法》修法還未過，目前仍有5.3萬名青少年在吸食電子煙。（倪浩倫攝）

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我國目前對電子煙幾乎是「無法可管」，最新統計顯示，18歲以上成人的電子煙吸食率不到1％，但國中、高中職學生則來到2.5~4.5％，超過5.3萬名青少年正在使用電子煙。專家提醒，電子煙是入門磚，未來吸食一般菸、成為癮君子的機率，比未接觸者高出6倍；衛福部也盼透過修法，遏止電子煙的氾濫。

衛福部國健署今公布最新統計，國人吸菸率約14.5％，當中以吸食紙菸為大宗，電子煙比例僅約0.5 %，也讓電子煙業者將銷售主力放在青少年族群；據最新2017年統計，國中生的電子煙吸食率約2.5％，當中男生以3.3％、遠高於女生的1.6％，高中生的電子煙吸食率則來到4.5％，男生達到6.4％，幾乎是女生2.2％的3倍之多。

近8成電子煙含有易使人成癮的尼古丁，國健署長王英偉說，電子煙是一般菸的入門磚，未滿18歲青少年若曾在2年內吸過電子煙，未來嘗試一般煙、成為癮君子機會，是沒有吸過電子煙青少年的6倍；而根據國際研究，接觸電子煙而住院比率，是接觸普通菸品中毒者的5.2倍，顯示電子煙不僅無法幫人戒菸，更同樣會影響身體健康。

國健署健康教育及菸害防制組組長羅素英說，國健署去年初修訂《菸害防制法》，目前已通過立院一讀，一旦修法通過，製造和輸入電子煙者，罰鍰將從1~5萬元提高到5~25萬元，違法販售者，罰鍰從1000~3000元，提高到1~5萬元，並強制回收產品，「且不得販售給未滿18歲青少年」；最後，現行對禁菸場所吸食電子煙者的「無法可管」，修法後，非法吸食者則可開罰2000~1萬元。

(中時)

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