電影《郵報：密戰》特映券 贈票活動

2018年02月14日 13:00 中時電子報 中時電子報

大導演史蒂芬史匹柏執導，二度金獎影后梅莉史翠普以及二度金獎影帝湯姆漢克斯領銜主演。梅莉史翠普、湯姆漢克斯以及大導演史蒂芬史匹柏首度合作。本片是史蒂芬史匹柏除了擔任導演以外，他也和艾美帕斯卡以及克莉絲蒂馬柯斯可克里伊格擔任這部電影的製片。

《郵報：密戰》一片描述《華盛頓郵報》的凱瑟琳葛蘭姆（梅莉史翠普飾演），也是美國第一位女性報紙發行人，以及報社編輯班布萊德利（湯姆漢克斯飾演）攜手合作，他們必須使出全力和時間賽跑，趕在《紐約時報》之前揭露一件歷經四屆美國總統任期、長達三十餘年的龐大掩蓋事件。這兩個人必須消弭他們之間的差異，各自拿他們的事業、甚至人身自由冒險，讓長久以來埋藏在黑暗深處的真相重見光明。

電影根據1971年華盛頓郵報(Washington Post)揭露美國國防部關於越戰的機密文件，所謂的「五角大廈文件」，此事件突顯政府主張的保密與媒體報導的衝突，因最先取得這些文件的紐約時報(New York Times)，被聯邦法官發布臨時禁止報導，後續有《紐約時報》公司訴美國案。「五角大廈文件」的公布讓民眾廣泛注意，也是美國尼克森總統政府聲譽掃地，不被民眾信任的開始，隨後爆發的水門案也導致尼克森政府的垮台。

【郵報:密戰】一分鐘預告 - 2月23日 挺身而出

領票時間：2月19日下午2點起至2月20日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

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2. 贈票獎項：2月22號(四)晚上21:00特映券，地點：國賓影城＠台北長春廣場（台北市長春路176號）

◎ 得獎公佈：2/ 19(一)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：2月19日下午 2點起至2月20日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)