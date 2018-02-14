2018年02月14日 08:30 中時電子報 尉遲佩玉 、 杜宇喬 、中天新聞／ 胡志成 、 翁啟斌 、中天新聞／

《人體實驗室》角膜地形圖檢測 矯正不規則散光

眼角膜也有所謂的「角膜地形」，正常的角膜應該是像小山丘一樣，屬於平緩的圓弧形；至於發生病變的眼角膜，有些像山峰狀特別突起；有些則是像高山深谷一樣凹凸不平，患者視力會明顯下降，而且有不規則、不穩定的散光度數。

亞東醫院眼科醫師何威廷表示，正常的眼角膜是平整的圓弧形，當眼角膜退化就會產生突出現象，也就是臨床上常見的圓錐角膜，當眼角膜不平整時，從不同角度進來的光線，就會聚焦在視網膜不同的位置，看東西會產生多重影像，也就是不規則散光，而且無法透過一般的鏡片矯正，必須要用特殊的方法來恢復視力。

何威廷說，針對角膜做360度旋轉的斷層掃描，擷取3D影像，經過切面影像重組，獲取角膜地形變化的資訊，針對不規則的眼角膜，可以配戴硬式隱形眼鏡，重建完整的光學表面，跟眼角膜之間以淚水做填充，重新精確的聚焦在視網膜上。

《人體實驗室》角膜地形圖檢測 矯正不規則散光

除此之外，還可以透過手術方式，在眼角膜基質裡植入角膜環，可以讓比較突出的地方稍微壓回去一點，讓眼角膜弧度恢復到趨近規則的狀況。醫師提醒，在追蹤過程中，如果發現度數、散光數值有任何改變，或曾經接受一些眼科手術，或有眼角膜、眼表層的疾病、受傷等，都建議接受角膜地形圖檢測，以排除是否因眼角膜的問題影響視力。

(中時電子報)