已婚醫生搭上小護士搞曖昧 「只穿內衣要看嗎」成鐵證

2018年02月14日 00:01 中時電子報 吳家詮

「只穿內衣要看嗎？」一名人夫醫師與醫院小護士交往切，又在LINE對話曖昧，惹惱醫師娘醋桶大翻，一狀告進法院，提出離婚及對丈夫和小三求償。但是二名被告都反駁指控，稱說僅止於「打嘴炮」，並沒實際發生越軌行為。

據《聯合新聞網》報導，這名醫生是台中一家醫院的主治醫生，與同醫院的護士在前年過年輪班認識，兩人互加社群軟體LINE而有接觸，，後來醫師娘發現丈夫與同醫院的女護士在LINE裡的對話出現已經逾越工作上的範圍，出現「恨你為何是人夫」、「你有沒有感覺我很愛你」蔡回「越來越有感覺到」、「那你可以幫我讓感覺越來越準」；丁又傳「只穿內衣要看嗎？」蔡回「所以散熱照～嘿嘿」、「超讚，整條事業線超清楚」、「乖乖聽話，隨我看隨我摸」等。

醫師娘愈看愈惱火，直覺告訴她自己，丈夫在外有小三，於是展開反擊，擷取丈夫與女護士的對話，決定提出離婚判決，並對二人要求精神賠償。

庭訊時，這名醫師辯稱，LINE對話內容只要談到邀約出遊就是講下次再約、下次再摸、下次再看、且截圖未有裸照，甚至有人夫、你已婚等語來強調彼此的不可能，強調劃清界線，因此未有彰顯彼此存有男女交往或親密關係對話，也沒有確實邀約性行為之意。丁姓護士也辯稱個性幽默、不拘小節，以嬉謔玩笑開黃腔用語與蔡對話，但不能證明兩人超友誼關係。

但是，法官認定，兩人確實有相約用餐、出遊、看電影以及女方傳送裸照、在車內或電影院內互摸、甚至抱抱等逾越一般正常男女正常互動行為。並且相互有曖昧言語破壞婚姻，因此判賠30萬元。

(中時電子報)