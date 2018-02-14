川普熱線籲普丁「必須加強施壓北韓」

友善列印
中時

美國總統川普12日在與俄國總統普丁熱線通話中重申，為了推動北韓無核化，必須更進一步向北韓施壓。

川普和普丁12日透過電話通話討論北韓核武計畫、以巴和平進程，關於北韓核問題的談話內容，白宮聲明指出，「川普總統（向普丁）重申，只有加強向北韓施壓才能使北韓解除核武」。對於俄國一架客機墜毀莫斯科近郊，機上人員全數罹難的不幸事件，川普也向普丁表示哀悼。

川普上個月在白宮接受路透專訪時控訴俄羅斯協助北韓獲得物資，違反國際制裁，使北韓政府一天比一天接近將長程飛彈射向美國的目標。川普抱怨，俄羅斯在北韓問題根本沒幫上忙。

韓聯社13日報導，北韓領袖金正恩胞妹金與正、名義元首金永南等多位高階官員結束里程碑冬季奧運行程返回平壤，12日向領袖金正恩報告成果。金正恩表示滿意，並指出南韓高度重視北韓高級代表團，竭誠使參訪順利進行，讓人留下深刻印象，他對此表達謝意。

金正恩指出，「南北韓藉奧運之機緣，以殷切期盼和共同意志營造和解對話的良好氛圍，並強調鞏固昇華這一氛圍繼續積累交流成果」。金正恩具體提出未來南北韓關係發展方向，並下令有關部門採取具體措施。

金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正詳細報告與南韓總統文在寅等南韓高層人士接觸情況、訪韓期間得知的南韓意向和美方動向等資訊。

(中時)

俄航機失事調查 空速管結冰致航…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。