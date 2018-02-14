「天合聯盟 歐洲套票」沒有旅行方向的限制、飛向全世界

「天合聯盟 歐洲套票」海報。圖：東航提供

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中國東方航空於2011年正式加入天合聯盟(skyteam)，成為聯盟的第14家會員航空公司，往返大中華地區的航班量增加10%。透過天合聯盟各航空會員的合作進一步建構完善區域航網，現在只要購買一張飛往歐洲的來回旅行機票，即可加購天合聯盟歐洲套票旅行套票。

使用天合聯盟歐洲套票旅行套票，可選擇最少3個、最多16個航段，沒有最少停留天數限制，最多停留天數，行程必須在連接天合聯盟承運的歐洲國際客票效期內使用完畢。在票價計算方式根據所飛行之里程確定票價， 以分段里程對應票價後匯總收費，成人票價最低每段為USD60，最高每段為USD350；嬰兒價格為票價的10%；2-11歲兒童價格為票價的75%，稅金則以開票當日匯率為準。

即日起 , 凡購買中國東方航空/上海航空實際承運由台灣始發至歐洲全航線『來回』機票，且為東航所開立之機票(票號為781開頭)，可於東航台北、高雄票務櫃檯、東航台灣呼叫中心或同一銷售歐洲國際客票之東航核心代理旅行社加購『天合聯盟-歐洲套票』；購票/旅行日期自即日起至2018年12月31日止。

歐洲套票可選擇天合聯盟指定航空公司之歐洲全航線：法國航空、俄羅斯航空、捷克航空、西班牙歐洲航空公司、羅馬尼亞航空、義大利航空、荷蘭航空。(註：需為正班機，代碼共享航班不適用。)

中國東方航空公司為旅客提供了全球的服務，提供更好的機票優惠，真正地讓旅客在世界各地遨遊，用最小的預算完成最豐富的旅程。更多資訊請上東航台灣官網tw.ceair.com、東航台灣呼叫中心專線412-8118(手機加03)或東航各大核心代理旅行社。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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