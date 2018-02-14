《時來運轉》勇士當奧客 踢館拓荒者主場

2018年02月14日 07:02 中時電子報 盧品青 張小赫/運彩分析師、

勇士vs拓荒者

令人驚訝的是，相較於在總冠軍戰的假想敵騎士於「球員交易大限」之前大肆的改變陣容朝著年輕化邁進，勇士反而沒有任何的動作。雖然說以勇士這支「衛冕軍」的陣容來看，「以不變應萬變」或許會是他們最好的答案，但我認為如果能在「球員交易大限」之前進行弱點補強，勇士的衛冕之路或許會更順遂。雖然勇士依舊沒有任何的動作，也因為二月初的四戰三敗讓人對他們起了疑慮，但目前的三連勝似乎是勇士要讓對他們起疑慮的朋友做出該有的回應。雖然勇士開始有些回神，但面對後方的火箭大軍一直覬覦勇士的王位，柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）及湯普森（Klay Thompson）能否繼續帶領勇士朝王者之路邁進，將會是所有球迷注意的焦點。

雖然拓荒者本季依舊在聯盟西區保持季後賽球隊的競爭力，但明眼人都知道，在強敵環伺的西區，以拓荒者目前的陣容就只是頂多季後賽第二輪的球隊。因此面對現在步上不下的困境，拓荒者該如何突破，是繼續以李納德（Damian Lillard）為重心進行補強，還是要砍掉重練來個重生，我想這會是拓荒者高層必須認真思考的問題。

本場比賽雖然是拓荒者在自家主場迎戰「衛冕軍」，但我認為拓荒者還是很難佔到便宜。雖然拓荒者有著主場優勢，但近年來面對勇士，拓荒者像是遇到天敵一樣的在近十場比賽全軍覆沒，加上勇士在近期有要跟列強示威的求勝力道來看，本場比賽我看好勇士當一個「奧客」，在拓荒者的主場揚威而去。

※本場推薦：勇士讓分過盤

(中時電子報)