2月14日三大報頭版要聞

2018年02月14日 07:27 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.大陸東方、廈門航空被迫取消176班春節加班機，讓不少返鄉過節的台商、台生深刻體會何謂「人在囧途」。許多台生被迫擠紅眼航班，凌晨回台換來「兩眼熊貓眼」，更有台商無奈選擇搭船回台，最終卻是「一路吐回台」；甚至有台幹不堪機票負荷，只能被迫留在大陸過年，無奈高唱「媽媽請妳要保重」。

.華碩在商業營運考慮下，宣布自5月1日起停止在大陸上海的機房服務。行政院發言人徐國勇昨聞此訊，語帶表揚地在臉書稱讚，並說「我決定手機買華碩」。當台企隨著市場變化而有所調整時，政府高官竟沾沾自喜，認為這是愛台行為。如果政府是以政治正確做為企業全球布局的思考歸依，台灣企業如何全球化？

.教育部昨日公布「107年度高等教育深耕計畫」審查結果，代表台灣打「國際盃」的全球鏈結（Global Taiwan）全校型學校，僅台成清交4校入列，校數和金額都比「邁向頂尖大學計畫」少，以台大為例，過去在「邁向頂尖大學計畫」獲得31億元補助，但高教深耕只拿到18億元。教育部解釋，時空不同，邁頂計畫當年動用第二預備金且經費逐年減少，這次反而有85％學校獲得的金額比過去兩年多。

.「新年度新開始，台大需要新校長！」台大新任校長管中閔當選迄今，已逾一個月，教育部仍未核定校長資格，台大教授自組「台大自主行動聯盟籌備會」，將在21日走上凱達格蘭大道，發動抗議行動，要求蔡總統遵守大學自主，同時也將向教育部表達不滿，呼籲政府尊重台大校長遴選結果。

◎旺報

.中共中央總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平在農曆年前不得閒，10日先到四川西昌衛星發射中心探望科研人員，11日再前往四川大涼山扶貧區域及12日到汶川大地震震央視察災後10年的振興情況。可以說，扶貧與強軍，是習2018年的兩大任務。

.中共領導人在過年期間做什麼？是否有特殊安排？習近平、胡錦濤、江澤民3任總書記，在春節期間，都會給老師拜年。江澤民還曾意外出現在北京東單菜市場；鄧小平曾在廣東過年，登上深圳國際商業大廈22層頂樓天台，就此為特區的爭論一錘定音。

.兩岸民眾都喜歡在農曆春節前辦年貨，身為世界最大的電子商務國，大陸人購買年貨的方式變化大，不再侷限於「現場購買」，今年甚至有超過一半的民眾傾向在網路買年貨。近七成大陸民眾注重精神消費，其中以「旅遊度假」為年貨首選，並間接發展出「寵物創新寄養」潮流，顯見網路正在影響、改變大陸民眾的消費形式。

.大陸即將引領全球、開展民用無人船領域的新時代。廣東珠海萬山無人船海上測試場已於10日正式啟動建設，建成後將成為亞洲首個無人船海上測試場、也是世界上面積最大的無人船海上測試場。另一方面，大陸自主研發的500噸小型無人貨船「筋斗雲」，也將在今年年底於珠海下水海試。

◎工商時報

.受惠全球景氣活絡、內需市場預估增溫，行政院主計總處昨（13）日上修今年經濟成長率（yoy）預測，達2.42％，優於先前預測的2.29％。主計長朱澤民認為，今年景氣表現已踏穩腳步，未來可以樂觀期待。

.勞動部日前預告將38項行業、50種型態可視適用情形納入「7休1」挪移例假日鬆綁範圍，但勞動部法規會昨（13）日審查大逆轉，包括配合年節疏運的遊覽車客運或汽車貨運業、遇到無法預期急單的15項製造業等，總計23項行業、28種型態遭到「保留」，無法在3月1日隨同一例一休新制上路。

.美國總統川普周一透露，他打算最快本周內宣布徵收貿易「對等稅」（reciprocal tax），課徵矛頭尤其指向對美國產品課稅的貿易夥伴國，被川普點名占美國便宜的國家，包括中、日、韓三國，但具體細節尚不得而知。

.農曆新年將屆，電商平台搭上年節採購旺季，搶攻新年商機。電商創業家兄弟指出，受到華人過年獨有的發紅包新年文化影響，旗下平台生活市集紅包袋賣翻，銷售量較前月同期成長4.5倍以上。創業家兄弟指出，觀察今年紅包袋整體銷售趨勢，又以可重複使用、廟宇加持、狗年造型為三大主要購買方向。

(中時電子報)