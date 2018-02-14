NBA》帕波維奇：白人過太爽 要重視黑人

馬刺總教練帕波維奇。(美聯社)

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中時電子報

美國一年一度的「黑人歷史月」(Black History Month)又到了，除了美國以外，英國、加拿大、荷蘭這些曾經買賣黑奴的國家也會每年挑一個月份來反省他們的歷史錯誤。以黑人球員為主力的NBA自然更是大力宣傳。

一向關心政治議題的馬刺隊總教練帕波維奇(Gregg Popovich)說：「這聯盟是由很多黑人組成的，紀念黑人月是應該的。我們必須要時時刻刻提醒自己，美國是一個帶有嚴重種族歧視的國家，這是整個國家的罪惡。」

這次的黑人月引起包括警察在內的不少人反彈，也令帕波維奇不滿，「我每次都會聽到有人表示不想再談論這個黑白議題，但我們必須正視問題。身為白人，你在美國就擁有巨大的特權，在政治、教育、社交、經濟、法律上享有絕對優勢。」

在美國的大學SAT測驗(學術水準測驗考試)，黑人考生可以獲得加分230分，中南美裔可以獲得加分185分，亞裔考生則會被扣50分，這是教育系統對有色人種的補償。退伍軍人也可以獲得加分，說起來只有亞裔比較倒楣。

儘管身處共和黨擁有優勢的德州，帕波維奇仍以敢言著稱，他之前也曾表示不排除從政。他在上次美國總統大選獲得25張選票，選民自行在選票寫上帕波維奇的名字然後蓋章(副總統是Tim Duncan)。

(中時電子報)

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