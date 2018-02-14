氣象局：春節天氣初一、初五兩波小變化 交通恐遇濃霧攪局

2018年02月14日 08:43 中時電子報 林郁庭 、陳怡如 、陳怡如

春節連假即將開跑，中央氣象局說，今起全台明顯回溫，且整個連假期間都不會有強冷空氣南下，僅初一（16日）、初五（20日）因鋒面接近會有兩波小變化，北部、東北部將轉濕涼；另因天氣偏暖，年假期間台灣西部及金馬、澎湖清晨將有濃霧，恐影響行車安全和離島交通。

氣象局預報員林定宜說，今、明因高壓回流、全台受偏南風影響，今天清晨僅位於山麓的新店測站測到8.9℃的低溫，其他平地低溫都在10℃以上，白天中部以北高溫將達22到24℃，南部26℃，明天各地氣溫還會再微幅上升，整體天氣偏暖，唯一要注意的是日夜溫差大，落差都在10℃以上，甚至可能高達13到14℃。

林定宜表示，初一、初二（16、17日）因北方微弱鋒面接近，東北季風轉強，北部高溫會降3到4℃，東部迎風面和北部山區會有間歇性降雨；另位於菲律賓中南部的三巴颱風進入南海，颱風的中層水氣會飄到台灣南邊，導致南部山區也會有零星降雨。

林定宜說，初三、初四（18、19日）又會回到像今、明溫暖穩定的天氣型態，直到初五（20日）鋒面再度接近，北部、東北部及東部又會轉濕涼，高溫降5℃以上，南部山區也會有降雨，初六（21日）開工日天氣還會更濕冷，不排除達冷氣團等級。

受到整個年假都偏暖影響，林定宜表示，台灣西部及金馬、澎湖清晨將有濃霧，恐影響行車安全和離島交通，返鄉及出遊民眾要預做準備。

(中時電子報)