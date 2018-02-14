8年前落海失蹤卻有就醫記錄 女學生還活著嗎？

2018年02月14日 08:50 中時電子報 張國欽

一名女大生林淑萍8年前落海失蹤，已被法院宣告死亡，但林女四年多前卻使用健保卡到熟悉的眼科診所看醫生，且看的都是失蹤前的「結膜炎」，讓家屬重燃希望，可是林女卻未與家人團聚，至今無法證實是否還在人世，只能請警方協且調查與民眾協尋。

《自由時報》報導，80年次的林淑萍生長在單親家庭，還有2個弟妹，都是靠父親打工持家，卻因工安意外受傷多次住院開刀，為分攤家計，經朋介紹遠赴宜蘭工作，卻在98年10月在南方澳落海失蹤，自此亳無音訊。

民法規定失蹤滿7年即可聲請死亡宣告，林淑萍的姑姑林雅玲表示，她和哥哥等超過8年，盼不到林淑萍的消息，只好忍痛到法院了結牽絆，沒想到法院卻查出，林淑萍失蹤前1年因結膜炎曾到東港1家她熟悉的眼科診所就醫，102年淑萍健保卡，在該診所也有刷卡記錄，而就醫病歷都是落海失蹤前的結膜炎，讓家人燃起失望。

法官後來向南方澳救難單位詢問當年參與搜救林淑萍的帶隊官，得知林淑萍當年到海邊戲水被捲入海中，當時救起1名溺水的同行女性友人，但未發現林淑萍蹤影，不排除她還在人世的可能性。

尋人經驗豐富的內埔分局巡佐生茂福表示，健保卡若被刷一般都是做為不法用途，盜用健保卡去看眼科，有違警方辦案經驗法則，但持卡人若是淑萍，為何會在離家4年後跑回家鄉看眼科，而不是在外地就診，疑點重重，將協助家屬尋人，希望此案都能有個圓滿結果。

(中時電子報)