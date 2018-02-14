金正男惹殺身之禍 與川普密使有關？

2018年02月14日 09:47 中時 黃菁菁

北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男2017年2月13日在馬來西亞吉隆坡機場被毒殺，他生前曾向親近的友人吐露自己的行蹤和境遇，似乎早已感受到生命受威脅，且曾表示和弟弟金正恩的關係很差。

《朝日新聞》採訪了多位金正男的友人，他們指出，「金正男每半年都會和美國情報機關的人士在馬來西亞見1次面左右」，他遇害的3周前，即去年1月25日在從法國經新加坡返回澳門的家，當時他說，「去法國是為了探望因失勢而在法國養病的親屬」。

金正男1月26日和朋友在澳門吃了壽司，當時遲到了約30分鐘，他還開玩笑說:「對不起。如果在北韓遲到的話就沒命了，即使5分鐘也不被允許。」

該報導指出，金正男從幾年前起，就開始往來馬來西亞，在那之前比較常走訪新加坡，但因為被新加坡當局和媒體掌握到他常去的地方等行蹤，因此行動起來變得困難。

金正男在馬來西亞有幾個志同道合的好朋友，他喜歡喝紅酒，喝醉時會說:「我與弟弟(正恩)的關係不好」，也會針對北韓的對外政策發表意見。

去年2月上旬在和朋友吃飯時，突然嘟嚷地問說:「你的人生幸福嗎？」，讓同桌的人都感到驚訝！

這些友人指出，金正男近幾年和人外出時都會帶隨扈，挑選接送車時也很謹慎。他的主要聯絡方式是「LINE」，用的是護照上的假名。

金正男很少說出自己的人脈和收入來源，但在遇害前的去年1月26日，在澳門與朋友見面時曾罕見地說出，「剛和美國賭場相關人士見了面」，朋友問他，「說是賭場，或許是川普總統的密使？」，金正男回答:「你怎麼知道的？」

遇害的4天前，去年2月9日，金正男沒有向身邊的朋友說去向，便走訪了馬來西亞北部的蘭卡威島，並在飯店接觸了可能與美國情報機構有關的美國人。馬來西亞調查當局研判，可能是金正男多次與美方接觸之舉引來殺身之禍。

(中時)