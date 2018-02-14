臨終怎麼抉擇 奇美醫推虛擬實境超有感

2018年02月14日 09:06 中時 曹婷婷

國人面對生死大事雖普遍具備「善終」觀念，但普遍認為離自己很遠而無感，隨著病人自主權利法明年將上路，奇美醫學中心率全國之先，推出互動式動畫及虛擬實境體驗，民眾真實感受臨終抉擇，體驗完的民眾都「超有感」，77％民眾不希望臨終前接受維生醫療。

奇美醫學中心奇恩病房主任謝宛婷說，多數民眾多能認知臨終的這一里路希望走得有尊嚴，不過，認知歸認知，大部分對預立醫療還是感覺抽象，「最後就交給醫生決定」更占多數。

鑒於去年5月開辦專門諮商門診，但觸及民眾不易，迄僅完成70位簽署，為了將預立醫療觀念普及化也落實病人自主，奇美醫學中心率全國之先，透過電腦互動式觸控遊戲及虛擬實境VR體驗，讓民眾身歷其境感受到疾病與衰老的醫療處境，從插管到安寧居家等急救歷程，了解自主預立醫療決定的重要。

奇美醫學中心護理部奇恩病房副護理長陳岳君表示，末期病人到了生命最後階段，仍可藉由插管、壓胸、電擊等急救延緩死亡，但往往只能延緩幾天或幾個星期，病人及家屬卻備感煎熬。

奇美自製電腦互動式觸控遊戲及虛擬實境體驗，邀請安寧病房志工夫婦林茂龍、黃孝源演出6分鐘臨終情節，從阿公急診進入加護病房、安寧到居家，體驗者擬真感受自己躺在病床滋味，因太過真實，幾乎個個都淚水潰堤。

「從沒想過萬一插管後怎麼辦？看到家屬辛苦照顧臨終病人，很心酸。」就讀嘉南藥理大學大四的王映筑體驗虛擬實境後，一陣鼻酸，她說，很沉重很害怕，也該好好思考如何面對死亡；同學楊婷潔說，倘若真走到哪一步，希望不要待在醫院，想回家感受親友陪伴。

陳岳君指出，目前預立醫療決定人數仍不多，病人自主權利法鼓勵民眾「要接受怎樣的醫療，不要等到重症無法表達再任人擺佈，也避免家人猜測自己的心意而陷入為難。」從體驗者問卷調查發現「不希望在臨終前接受維生醫療」比例，從體驗前的69％提升到77％。

(中時)