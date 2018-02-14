LEXUS旗艦轎跑LC現身漫威強檔電影《黑豹》

2018年02月14日 10:50 中時 陳大任

LEXUS LC顛覆傳統座椅設計及雙色內裝。圖／USA LEXUS

LEXUS LC碳纖維門檻踏板上。圖／USA LEXUS

LEXUS LC戰鬥感十足的座艙。圖／USA LEXUS

全新超級英雄角色《黑豹》先前於《美國隊長3：英雄內戰》登場，而這次將於今年春節檔期強勢登場，超級英雄的英勇座駕便是 LEXUS LC！

這部LC 500特別採用來自黑豹所屬國家瓦甘達所產出的「汎合金」材質所打造，這種特殊材質具有強大的反彈特性，可達到完全防彈的效果，大家可以拭目以待這台殲滅敵人所向披靡的無敵LC。

LC 500 Limited Edition擁有前衛優雅的跑車曲線及令人心跳加速的操控性能，獲得許多金字塔頂端客層的喜愛。其獨有的風馳藍車色(Structural Blue)以生動亮藍及深邃區域的對比，展現豔麗且清澈的動態美色。

風馳藍為LEXUS向大自然取經，發現中南美洲大藍閃蝶的翅膀顏色非常豔麗，但也清澈，在以奈米顯微鏡放大後，發現其翅膀結構其實是透明的，在與科學家、工程師及車色設計師共同研究及反覆測試後，在色漆層鄙棄過往以藍色塗料，改以全新開發的結構式高亮度塗料為主，輔以少數藍色塗掉打造全新的風馳藍車色(Structural Blue)。

相較於傳統藍色車色僅能反射出自然光中50%的藍色光，風馳藍能反射出近100%的藍色光，呈現非常透徹且高貴的藍色，隨著角度變化，能同時呈現生動的亮藍及深邃區域的對比，展現多層次動態及深度美感。

內裝方面LC Limited Edition顛覆傳統座椅設計，採用全新設計的多層次結構舒適型雙前座椅，設計師並以地中海的蔚藍大海、橘色夕陽及白色沙灘為靈感，以Alcantara及細緻的Semi-Aniline頂級真皮交織出前衛帶典雅的風尚白內裝色。

打開車門時，更可見CFRP碳纖維門檻踏板上鑲印的LC Limited Edition字樣，突顯車主不凡的獨到品味，由於Limited Edition的風馳藍車色製程極為複雜困難，而且LC在全世界均供不應求，在LEXUS總代理和泰汽車積極爭取下，僅能爭取到每月最多一台的生產配額，因此，有興趣的車迷千萬不要錯過LC 在黑豹電影中衝鋒陷陣的身影。

(中時)