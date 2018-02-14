強勢回歸！《麻辣鮮師》重返大螢幕 杜季祥詮釋睽違18年經典

2018年02月14日 09:24 中時電子報 中時電子報

「國民校草」杜季祥出道一年多以來，電影、戲劇、廣告邀約不斷。（圖／公關照）

「國民校草」杜季祥出道一年多以來，電影、戲劇、廣告邀約不斷，去年底才剛接演以電影《破風》為題材改編的偶像劇《已讀不回的戀人》，接受自行車嚴酷且密集訓練，隨即又被台灣經典電視劇重拍成電影《王牌教師麻辣出擊》製作方相中，參與年輕演員中重要角色，「去年底才剛接受單車訓練，今年初就接受棒球訓練，雖然過程中有一點辛苦，但能夠參與台灣經典IP演出，又與謝祖武、林美秀、金剛、杜詩梅、九孔、綠茶這麼多資深前輩合作是很難得的機會！」

藝人杜季祥為拍攝偶像劇，去年底才接受為期3個月，每天6小時的單車及體能訓練，今年初就立即進入由台灣經典電視劇翻拍電影《王牌教師麻辣出擊》劇組，接受專業的棒球訓練，「可能因為我平時有在運動及健身，所以這些訓練對我來說只是一點點辛苦而已！」睽違18年的台灣經典戲劇《麻辣鮮師》，在當年播出時便已造成轟動，不單連續每周末播出長達4年，同時也發掘出許多現今當紅偶像演員，包括言承旭、朱孝天、杜詩梅及林韋君，此劇可謂是新演員及偶像培育的溫床。

如今終於要重拍成電影搬上大螢幕，對於年輕演員的徵選、訓練也格外嚴格，除了演員本身要有個人特色外，演技、體能也都列為重要考量因素之一，導演張哲書曾透漏杜季祥是他的不二人選，「季祥本身是桌球國手，在體能訓練上我比較不擔心，見到他本人後發現他除了擁有帥氣臉龐外，親和力十足，眼神及細微表情都非常符合我心中的角色。」杜季祥則是害羞的說：「導演其實給我的考驗很多，從一開始試鏡時就培養我的企圖心，後來的訓練課程比學校還嚴格，訓練的第二天開始我就已經兩腿發軟了，但導演說了，訓練不能停止，幸好這一切都已經撐過來了。」

電影出品方「海王天璽」劉亭佑也表示：「《麻辣鮮師》當年成功的塑造許多年輕演員與偶像，並將台灣校園劇行銷全世界，是影視圈極為重要的資產，這次能聯合出品，希望能重現18年前青春、校園、熱血經典。」電影《王牌教師麻辣出擊》將在2018年夏天，搶攻電影暑假檔。

(中時電子報)