強勢回歸！《麻辣鮮師》重返大螢幕 杜季祥詮釋睽違18年經典

「國民校草」杜季祥出道一年多以來，電影、戲劇、廣告邀約不斷。（圖／公關照）

友善列印
中時電子報
中時電子報
「國民校草」杜季祥出道一年多以來，電影、戲劇、廣告邀約不斷。（圖／公關照）

「國民校草」杜季祥出道一年多以來，電影、戲劇、廣告邀約不斷，去年底才剛接演以電影《破風》為題材改編的偶像劇《已讀不回的戀人》，接受自行車嚴酷且密集訓練，隨即又被台灣經典電視劇重拍成電影《王牌教師麻辣出擊》製作方相中，參與年輕演員中重要角色，「去年底才剛接受單車訓練，今年初就接受棒球訓練，雖然過程中有一點辛苦，但能夠參與台灣經典IP演出，又與謝祖武、林美秀、金剛、杜詩梅、九孔、綠茶這麼多資深前輩合作是很難得的機會！」

藝人杜季祥為拍攝偶像劇，去年底才接受為期3個月，每天6小時的單車及體能訓練，今年初就立即進入由台灣經典電視劇翻拍電影《王牌教師麻辣出擊》劇組，接受專業的棒球訓練，「可能因為我平時有在運動及健身，所以這些訓練對我來說只是一點點辛苦而已！」睽違18年的台灣經典戲劇《麻辣鮮師》，在當年播出時便已造成轟動，不單連續每周末播出長達4年，同時也發掘出許多現今當紅偶像演員，包括言承旭、朱孝天、杜詩梅及林韋君，此劇可謂是新演員及偶像培育的溫床。

如今終於要重拍成電影搬上大螢幕，對於年輕演員的徵選、訓練也格外嚴格，除了演員本身要有個人特色外，演技、體能也都列為重要考量因素之一，導演張哲書曾透漏杜季祥是他的不二人選，「季祥本身是桌球國手，在體能訓練上我比較不擔心，見到他本人後發現他除了擁有帥氣臉龐外，親和力十足，眼神及細微表情都非常符合我心中的角色。」杜季祥則是害羞的說：「導演其實給我的考驗很多，從一開始試鏡時就培養我的企圖心，後來的訓練課程比學校還嚴格，訓練的第二天開始我就已經兩腿發軟了，但導演說了，訓練不能停止，幸好這一切都已經撐過來了。」

電影出品方「海王天璽」劉亭佑也表示：「《麻辣鮮師》當年成功的塑造許多年輕演員與偶像，並將台灣校園劇行銷全世界，是影視圈極為重要的資產，這次能聯合出品，希望能重現18年前青春、校園、熱血經典。」電影《王牌教師麻辣出擊》將在2018年夏天，搶攻電影暑假檔。

(中時電子報)

LEXUS旗艦轎跑LC現身漫威強檔電… 被黃子韜撩出超高髮際線 公司曬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。