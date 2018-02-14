阿嬤級扒手行竊年貨大街 落網反嘆兒孫不孝

2018年02月14日 10:05 中時 謝明俊

71歲的阿嬤級女扒手黃婦在三重作案被逮。〔警方提供〕

年節屆近，大台北地區各地傳統市場擠滿購物人潮，扒手乘機出沒作案，台北市刑大肅竊組肅扒專家連日出動，先後在新北市3處傳統市場逮獲3名女扒手，3人都是阿嬤級的高手，當扒手資歷超過3、40年，落網後怨嘆兒孫不孝，讓她們年過6、70歲了，還得為了討生活出來拋頭露面。

市刑大肅竊組逮獲的3名女扒手，年紀最大的是71歲的黃姓婦人，她設籍在台中，她的竊盜前科最早出現在她30歲時，過去有多次被捕紀錄，都是在中部地區，但警方發現她近幾個月來突然現身雙北地區的傳統市場，研判有可能是台中犯案過多，被當地警方盯上，不得已才北上討生活，但卻沒想到露臉作案沒多久，就被肅扒高手潘文濱小隊長發現。

日前，潘文濱及同事發現黃婦在新北市三重區力行傳統市場出現，幹員一路緊盯黃婦，黃多次擠到買菜歐巴桑身旁想要下手扒錢包，都沒得手，最後，黃婦對1名老婦人下手摸過錢包，潘文濱等人立即衝上前去，1把抓住黃婦，當場人贓俱獲。

64歲的潘婦被逮後怨嘆兒子沒出息，讓她那麼老了還要出來作案。〔警方提供〕

另1個阿嬤級的女扒手潘姓婦人，現年64歲，她的資歷也不遑多讓，從20歲就因扒竊被警察逮過，家住新北市汐止的潘婦，也是以傳統市場當地盤，在雙北各傳統市場流竄犯案無數，日前，潘婦出現在新北市永和區溪州傳統市場內，假扮成一般買菜的歐巴桑，四處搜尋獵物，卻不知螳螂捕蟬、黃雀在後，潘文濱早就根據鷹眼專案盯上潘秀蘭，在潘秀蘭下手扒走1名歐巴桑的錢包時，潘文濱立即上前逮人。

潘婦被逮回台北市刑大偵詢，用盡苦肉計裝可憐，想博取幹員同情放她一馬，潘婦向幹員抱怨，她年紀一大把了，卻因兒子不長進，到現在都沒固定正當工作，為了填飽肚子，所以才拼著老命外出作案。

越南籍扒手多次來台犯案。〔警方提供〕

第3個女扒手，是來自越南林氏婦人，年紀雖然最輕，只有59歲，但也是祖母級扒手，林氏是利用短期觀光免簽方式來台，作案結束就回越南，她從政府開放東南亞國家免簽來台，已經進出台灣4、5了，這顯示林氏作案得手不在少數。

市刑大肅竊組金對越籍扒手來台作案，進行詳細分析後，鎖定林氏也是扒竊集團成員，日前，潘文濱等幹員跟監林氏，發現她現身新北市新店區仁愛傳統市場作案，當場將她人贓俱獲，偵詢後依法送辦。

(中時)