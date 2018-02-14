阿嬤級扒手行竊年貨大街 落網反嘆兒孫不孝

黃婦對買菜歐巴桑下手，全被在警方蒐證拍下。〔警方提供〕

友善列印
中時
71歲的阿嬤級女扒手黃婦在三重作案被逮。〔警方提供〕

年節屆近，大台北地區各地傳統市場擠滿購物人潮，扒手乘機出沒作案，台北市刑大肅竊組肅扒專家連日出動，先後在新北市3處傳統市場逮獲3名女扒手，3人都是阿嬤級的高手，當扒手資歷超過3、40年，落網後怨嘆兒孫不孝，讓她們年過6、70歲了，還得為了討生活出來拋頭露面。

市刑大肅竊組逮獲的3名女扒手，年紀最大的是71歲的黃姓婦人，她設籍在台中，她的竊盜前科最早出現在她30歲時，過去有多次被捕紀錄，都是在中部地區，但警方發現她近幾個月來突然現身雙北地區的傳統市場，研判有可能是台中犯案過多，被當地警方盯上，不得已才北上討生活，但卻沒想到露臉作案沒多久，就被肅扒高手潘文濱小隊長發現。

日前，潘文濱及同事發現黃婦在新北市三重區力行傳統市場出現，幹員一路緊盯黃婦，黃多次擠到買菜歐巴桑身旁想要下手扒錢包，都沒得手，最後，黃婦對1名老婦人下手摸過錢包，潘文濱等人立即衝上前去，1把抓住黃婦，當場人贓俱獲。

64歲的潘婦被逮後怨嘆兒子沒出息，讓她那麼老了還要出來作案。〔警方提供〕

另1個阿嬤級的女扒手潘姓婦人，現年64歲，她的資歷也不遑多讓，從20歲就因扒竊被警察逮過，家住新北市汐止的潘婦，也是以傳統市場當地盤，在雙北各傳統市場流竄犯案無數，日前，潘婦出現在新北市永和區溪州傳統市場內，假扮成一般買菜的歐巴桑，四處搜尋獵物，卻不知螳螂捕蟬、黃雀在後，潘文濱早就根據鷹眼專案盯上潘秀蘭，在潘秀蘭下手扒走1名歐巴桑的錢包時，潘文濱立即上前逮人。

潘婦被逮回台北市刑大偵詢，用盡苦肉計裝可憐，想博取幹員同情放她一馬，潘婦向幹員抱怨，她年紀一大把了，卻因兒子不長進，到現在都沒固定正當工作，為了填飽肚子，所以才拼著老命外出作案。

越南籍扒手多次來台犯案。〔警方提供〕

第3個女扒手，是來自越南林氏婦人，年紀雖然最輕，只有59歲，但也是祖母級扒手，林氏是利用短期觀光免簽方式來台，作案結束就回越南，她從政府開放東南亞國家免簽來台，已經進出台灣4、5了，這顯示林氏作案得手不在少數。

市刑大肅竊組金對越籍扒手來台作案，進行詳細分析後，鎖定林氏也是扒竊集團成員，日前，潘文濱等幹員跟監林氏，發現她現身新北市新店區仁愛傳統市場作案，當場將她人贓俱獲，偵詢後依法送辦。

(中時)

8年前落海失蹤卻有就醫記錄 女學… 『狗』迎福至旺平安 「熱血揮毫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。