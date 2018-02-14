隨柯P訪歐卻在「觀察」美女 童仲彥被爆揪團夜訪紅燈區

童仲彥訪歐間只要看到美女就拍攝留念。（圖：翻攝童仲彥臉書）

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中時電子報

先後傳出毆妻、外遇劈腿，後遭民進黨開除黨籍的台北市議員童仲彥，日前以公費隨柯P出訪歐洲，11天行程接連訪問了荷蘭、波蘭、比利時與土耳其4個個國家，考察行程排到滿檔，但童仲彥回國後，卻在自己臉書PO出他在荷蘭街頭慢跑，與歐洲正妹的合照照片，更被爆料在荷蘭揪團夜訪紅燈區。

據最新的《壹週刊》報導，柯P帶領的訪歐團前3天都在荷蘭，一名隨行的市府員工說：「北歐人本來就人高馬大，更是世界平均身高第3高的國家，隨便1個漂亮女生走在路上都像模特兒。」這名員工還形容：「童仲彥看得目不轉晴，不斷跟團員分享路上『美』景。」

童仲彥將在歐洲與正妹合影照PO在自己臉書，還寫著：「暗摃不推對不起鄉民。」（圖：翻攝童仲彥臉書）

童仲彥也不忘與歐洲正妹合影，在一家波蘭餐廳光明正大偷拍1名漂亮女店員，還把照片PO在自己臉書上，並寫著：「坐車5小時，值得了…」，「暗摃不推對不起鄉民」。

還有1名團員透露，童仲彥在整個參訪行程中，只要是遇上高挑窈窕、輪廓深邃的歐洲正妹，立刻精神奕奕。另有人向《壹週刊》爆料，參訪團在荷蘭的最後一晚，童仲彥還興致勃勃私下邀約隨行的柯P幕僚與市府員工，前往阿姆斯特丹的紅燈區一遊，雖然沒人陪同前往，但他一個人還是堅持要去，於是在接近零度的低溫中，獨自跳上電車，消失在夜色中。「看美女」似乎成了他這次訪歐的重點。

(中時電子報)

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