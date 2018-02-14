體改》足協選務小組爆爭議 理事長委任律師也能當？

2018年02月14日 10:15 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

中華足協2月10日召開會員大會，除了決議3月17日改選，也宣布按照國際足總（FIFA）、亞足聯（AFC）的選舉辦法，由紀律委員會、申訴委員會、監事會主席組成選務小組。結果有會員會後發現，足協紀委會主席王森榮、申委會主席陳逸鴻，就是理事長林湧成與其企業航源事業的委任律師，質疑選務的公正性。

「我們都是運動員，最講究fair play公平競爭，」作為足協團體會員台中藍鯨女足隊教練的理事呂桂花說：「4年前，林理事長在公平的選舉下勝出，現在我們也希望能有公平的選舉，否則新理事長未來4年很難服人。」

王榮森是經典法律事務所的合夥人，航源事業為其客戶。（網路翻攝）

王森榮是經典法律事務所合夥人，從該事務所官網的「法顧客戶」頁面，就能查到航源事業是他們的客戶。陳逸鴻則是林湧成與航源的委任律師，多次在官司中擔任訴訟代理人。

呂桂花表示，會員很少有人會接觸紀律委員會與申訴委員會，當時在會員大會聽到秘書長陳委任建議選務小組人選，頭銜聽起來似乎沒有問題，殊不知這兩個主席根本就是現任理事長的法律代表，關係密切，如何能擔任公正第三方的選務小組委員？希望主管機關體育署出面維護協會選舉的公正性。

台中藍鯨教練、足協理事呂桂花質疑選務小組的成員背景，無法公正主持改選事宜。（資料照片／李弘斌攝）

因應本次國體法修正通過，體育署組成「特定體育團體選務監督委員會」，監督協會改選作業。擔任選監委員會督導長的體育署副署長王水文表示，由要競選連任的理事長之律師出任選務小組委員，「聽起來的確不太妥當。」將由競技組了解是否違反相關規定。

足協參考FIFA與AFC的選舉辦法，成立選務小組。相關辦法中規定，選務小組由紀律委員會、申訴委員會、審計委員會主席擔任，若其無意願或無法擔任，則依序由副主席、成員（依任職時間長短排序）遞補。若均無意願或無法擔任，則由理事會指定其他人選。

(中時電子報)