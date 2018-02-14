２千元刮刮樂中獎機率高？網友爆：賺錢機率只有４.５％

2018年02月14日 10:14 中時電子報 林郁庭

台彩網頁上已有公布出，每一款刮刮樂獎的獎金結構，以「2000萬開運發財金」刮刮樂為例。（圖/翻攝自台灣彩券官網）

過年沾喜氣，許多人會玩刮刮樂試手氣，其中過年期間才會推出的2000元刮刮樂更是買氣很旺。2000元刮刮樂頭獎2000萬，再加上100萬元獎項，打出總中獎率高達77.85%吸引買氣。近日，有專業網友算出刮刮樂獎金的驚人結構，認為其實中獎率不代表賺錢率，事實上真正賺錢機率僅有4.5%。

台彩推出新春限定每張售價2000元的「2000萬開運發財金」刮刮樂，每逢農曆春節總是受到民眾歡迎，2000元刮刮樂頭獎2000萬3組，再加上200組100萬元獎項，總中獎率高達77.85%。

有網友在批踢踢發文，疑惑刮刮樂的中獎機率真的這麼高嗎？表示他無聊上台灣彩券官網，已有公布刮刮樂獎金的結構，他意外發現「2000萬開運發財金」賺錢機率並不高，經計算機率只有4.5%，直呼：「你沒看錯，4.5%%%！」

記者實際上台彩官網，發現台彩網頁上已有公布出，每一款刮刮樂獎的獎金結構，以「2000萬開運發財金」刮刮樂為例，其獎金分別為2千萬元、1百萬元、10萬元、3萬元、1萬元、5千元、2千元和1千元。

2000元刮刮樂的總中獎率雖然高達77.85%，但其實只要刮出低於2000元的獎金，都可視為賠錢，差別在於扣掉付出2000元的成本金，最後會賠多或是賠少。經計算，中獎但賠1000元的機率有56.9%，中獎2000元但只是回本的機率是16.5%，刮出高於2000元，可以有賺到錢的機率只有4.5%。

文章一出，其他網友看了專業分析，紛紛留言「現在才有人看穿啊，會不會太遲了」、「買2張4000元，你一張摃龜一張中5000元，你以為你賺了嗎？錯，5000要扣20%所得稅還有千分之4的印花稅，結果~你還輸20元，真的是刮~心酸的」、「親眼看過有人買一本刮，不但沒回本還倒輸」、「哥買的不是刮刮樂，哥買的是夢想」。

(中時電子報)