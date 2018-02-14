航線僵局》春節返鄉貴又難 唐德明：台商台生比不上詐欺犯？

2018年02月14日 11:35 旺報 潘維庭

我國防部派遣軍機展開春節疏運作業。（中天新聞李俊龍攝）

因為M503航線協商爭議，我方未核准東航、廈航的春節加班機申請，衝擊約5萬人返鄉，國民黨文傳會副主委唐德明今表示，為什麼國民黨執政時，可就M503航線協商出對台灣最有利的方案，換成民進黨執政，卻拿台商台生回鄉過年的權益當政治籌碼，「民進黨政府對被遣送到大陸的詐欺犯，都會大聲疾呼、不遺餘力地爭取他們回台灣，難道台商與台生還比不上詐欺犯嗎？」

唐德明指出，很遺憾看到，民進黨政府因為想要與大陸協商M503航線，竟然將在大陸經商求學的台灣人當作政治籌碼，拒絕核准東航、廈航加班機，導致這2家航空業者被迫取消申請，衝擊約5萬名台灣人民的返鄉權益。往年來回機票約在3500至4000元人民幣之間，但今年大陸購票平台上，2月10日上海返台的來回機票已經漲到6300元人民幣，最多貴了將近一倍，一家四口回台灣看爺爺奶奶，負擔著實不小。

他表示，民進黨自己也知道，M503航線沒有太大問題，因為民航局自己都承認，這次事件發生後，確實有收到國際航協（IATA）的回函，民航局也自始至終未反對M503等航路，民航局也從未否定IATA回函中提及M503自2015年3月投入使用，並不是新航線。

唐德明稱，民進黨政府只是想要藉此事件，讓大陸坐上談判桌，打破兩岸持續冰凍的現況，但就因為民進黨的一黨之私，卻讓台商、台生過年回家之路變遠、變貴，連帶旅行觀光業者也受到重大衝擊，雙雙成為返鄉受災戶。

唐德明呼籲民進黨政府，「為政者要有同理心，絕對不能為了一黨之私，就把台商台生返鄉過年的權益當成政治籌碼，他們也都是蔡總統的子民啊！」

(旺報)