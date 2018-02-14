泰應召妹大舉入台 應召站任嫖客線上選妃

警方查獲賣淫泰妹。〔警方提供〕

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中時
警方查獲賣淫泰妹。〔警方提供」
應召業者透過手機簡訊和客人連絡。〔警方提供〕
警方在現場查扣現金3500元及潤滑液、保險套等證物。〔警方提供〕

政府開放泰國免簽來台觀光，應召業者大舉引進泰妹來台服務台客，北市萬華分局日前會同台北憲兵隊，飛象過河到新北市三重區進成路上格飯店，查獲「Z─跳樓大拍賣應召站」，當場查獲4名泰妹和4名大陸妹，以自由行觀光名義來台賣淫，警方偵詢後將飯店業者連同應召妹、嫖客共11人移送檢方偵辦。

警方指出，過去應召站引進大陸籍女子，以來台自由行觀光名義來台賣淫，是應召大宗，但因近來陸客自由行限縮，造成應召站女子來源短缺，適逢政府開放泰國免簽來台，應召業者於是大舉引進泰妹，以滿足市場需求。

北市萬華分局日前獲報指稱，有應召業者藏身新北市三重區集成路上格飯店內，雇用泰妹及大陸女子賣淫，泰妹每次來台維期15天，期滿出境後，業者再換新人進來，讓客人持續保持新鮮感，1推出後就大受市場歡迎。

警方發現，這個應召業者 利用LINE群組提供應召女照片、年齡、三圍、服務內容、價格等訊息供嫖客選妃，嫖客透過手機、電腦就可上線挑選應召女子，再約定地點交易，每次交易行情3200至3500不等，讓許多尋芳客趨之若鶩。

萬華分局執行淨城掃黃專案，根據線報清查確定應召業者藏身上格飯店內營業，日前會同台北憲兵隊，持搜索票前往搜查，當場查獲1名泰妹正與客人進行性交易，飯店內另有7名泰妹、大陸妹正在候客，當場查扣應召站員工手機、潤滑液、保險套的性交易所得3500元，偵詢後，連同飯店業者共11人依妨害風化及社秩法移送北檢偵辦。

(中時)

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