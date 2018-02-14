「金日成」隨北韓啦啦隊現身冬奧 韓官方扯：只是普通帥哥

2018年02月14日 10:35 中時電子報 蔡萱

北韓美女啦啦隊以高顏質、整齊劃一的動作和口號在冬奧成功引起話題，她們不僅為北韓加油，也為兩韓聯合冰棍球隊加油，展現兩韓和諧。但北韓啦啦隊卻也在加油時惹出爭議，她們在場邊拿出一名男子的面具加油，看起來就是北韓前領導人金日成年輕時的肖像，挑動了南韓人的緊張神經。對此南韓統一部趕緊滅火稱那只是普通帥氣男子的臉，但仍被外界批評是睜眼說瞎話。

據《BBC》報導，從冬奧開幕以來，北韓美女啦啦隊成功炒熱了冬奧的氣氛，但她們卻因在10日由兩韓兩國組成的聯合女子冰球隊與瑞士女子冰球隊比賽期間，在場邊加油表演時戴上了疑似北韓前領導人金日成的面具，引爆南韓保守人士的不滿。

不南韓保守人士認為，這就是北韓借用冬奧會大作宣傳的證據，也不滿南韓主辦的奧運會場上居然出現充滿爭議的北韓前領導人金日成的肖像，他們指責金日成是造成韓戰的罪魁禍首、餓死400萬北韓人的兇手及讓朝鮮半島陷入核武危機的主要推手。

金正恩的妹妹金與正(後排右一)及金永南(後排右二)及南韓總統文在寅(後排左一)觀看兩韓冰棍球的比賽時就坐在北韓啦啦隊後方。(圖/美聯社)

北韓啦啦隊以整齊劃一的動作、甜美的歌聲及口號成功吸引觀眾的目光。(圖/美聯社)

南韓媒體紛紛報導，北韓啦啦隊戴的面具很明顯就是北韓前領導人金日成的臉，啦啦隊是為金日成而慶祝，政府應該要求北韓道歉。南韓反對黨正黨（Bareun Party）議員河泰慶也拿出比對圖說，照片就是年輕時候的金日成，就連頭髮都一模一樣。

北韓啦啦隊14日出席賽事加油。(圖/路透)

對此南韓統一部似乎不想在兩韓看似一片祥和氛圍的情況下，將此事小題大做，稱當時北韓啦啦隊正在唱男子單戀女子的情歌，面具上的照片只不過是一個理想中的帥氣男人。

不過對於官方這樣的說法，南韓民眾似乎不太買單，有網友留言給總統文在寅：「我想知道文在寅總統是怎麼看朝鮮拉拉隊的金日成面具的。」，許多網友也在社群網站上批評到：「那是英俊小生的面具，笑死人了！南韓政府怎麼能不知羞恥地說謊呢？難道統一部的發言人是為北韓政府工作？」，或是「統一部的聲明如此荒唐，還是他們是在故意開玩笑呢?」

其實在今年元旦北韓領導人金正恩釋出善意，宣布將派運動員及代表團參加由南韓主辦的冬季奧運時，南韓國內就引發了，對北韓可能會利用這次體育盛事來改善自己的國際形像，來達到自身特殊利益的擔憂。

(中時電子報)