春節國道15惡夢路段公布 國5北上最慘 初一塞到初五

春節國道惡夢路段公布 國5北上最慘 初一塞到初五（資料照 李忠一攝）

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中時電子報
圖為國5北上段。（資料照 李忠一攝）

春節連假明天起跑，加上今年過年天氣穩定，高公局預估，今年返鄉及出遊旅次將大爆發，國道交通量將是平日的1.5到2倍；高公局今公布，國１、國3、國5總計15個惡夢路段，在交通尖峰時間車速都會降到40公里以下，其中國5北上最慘烈，從初一到初五（16至20日）白天車速都恐低於40公里。

根據高公局預估，國道南下以國1楊梅至新竹系統、彰化系統至員林，國3土城至關西、新竹系統至大山、快官至名間，以及國5南港系統至頭城，從除夕到初三中午前，都會出現超低速時段，交通尖峰時間上路車速都會在40公里以下。

國道北上路段部分，包括國１新竹系統至楊梅、銅鑼至頭份、台中至后里、雲林系統到埔鹽系統，國3關西至三鶯、大山至新竹系統、沙鹿至中港系統、斗六至霧峰，國5宜蘭至南港系統，從初二到初四也都會出現地雷時段，地雷時段車速恐低於40公里，其中國5宜蘭至南港系統更會從初一塞到初五，白天上路時速恐比在巿區開車還慢。

國道交通初三最恐怖 南下北上車流量暴增１倍

國道南下路況預報

◎國１楊梅至新竹系統

除夕由清晨至下午3點、初一由上午10點至下午3點、初二清晨至中午，以及初三上午9點至中午之車速預估均不到40公里

◎國１彰化系統至員林

除夕及初一下午5點前，以及初二與初三中午前之均車速不到40公里

◎國３土城至關西

初一與初三之上午10～12點，以及初二清晨至中午之車速均不到40公里

◎國３新竹系統至大山

除夕清晨至下午3點車流量亦較大，車速可能不到60公里

◎國３快官至名間

除夕、初一與初三之中午前，以及初二之下午3點前，車速可能不到40公里

◎國５南港系統至頭城

初一至初三車多，中午前車速均可能不到40公里

國道北上路況預報

◎國１新竹系統至楊梅

初二至初四均是車多之狀態，初三與初四之下午4點以後至深夜之車速預估不到40公里

◎國１銅鑼至頭份

初三與初四下午4點起至深夜，車速預估不到40公里

◎國１台中至后里

初二中午前，以及初三與初四白天，車速預估不到40公里

◎國１雲林系統至埔鹽系統

初二下午3點起至深夜，以及初三與初四之中午前，車速不到40公里

◎國３關西至三鶯路段

初三與初四之下午4點後車速不到40公里

◎國３大山至新竹系統

初二晚上6~8點，以及初三及初四下午清晨至深夜車速可能不到40公里

◎國３沙鹿至中港系統

初二下午，以及初三及初四下午至晚上車速可能不到40公里

◎國３斗六至霧峰

初二至初四下午4點後，車速可能不到40公里

◎國５宜蘭至南港系統

初一至初五白天之車速均可能不到40公里

(中時電子報)

過年期間，各路段車速圖。（圖/高公局提供）

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