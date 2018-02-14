高雄夢時代邀你在日本過新年　吃飽喝足大飽眼福

2018年02月14日 10:36 中時電子報 綜合報導

感受國外過年氣氛不用再出國！來到高雄夢時代的日本物產展，豐富的日式童玩、45位職人以及日銷千盤的人氣炒麵，不用千里迢迢就能吃到。

夢時代購物中心即日起至2/26的8樓時代會館舉辦「日本美食暨工藝展」系列活動，融入日本特色文化和職人激推美食。其中，邀請到來自名古屋超過20年的老店TENRAN，用精湛純熟的手藝製作出多層次的高湯玉子燒、東京澀谷的名店【鉄板 植むら】，以及【KIMIDORI】日式蛋包飯，可以親自觀賞師傅的製作過程，無論是視覺、味覺都很滿足！

夢時代購物中心即日起至2/26的8樓時代會館舉辦「日本美食暨工藝展」系列活動。

除了超過45家職人激推的美食，還有全台獨家德島伴手禮專區。吃飽喝足後，更可以欣賞來自日本具有黑木國昭之稱的「HIDEKI 玻璃」藝術展。另外，想要體驗日本新年文化的民眾有福了，此展每週推出一系列的日式祭典文化活動，有碗子蕎麥麵挑戰賽、小力士趣味競賽、津輕三味線、劍玉公開賽及日式童玩區等，全館累計消費滿千元還可參加週週大關清酒總抽獎，有機會獲得「大關長兵衛金賞酒」(720ml)。

春節期間(2/16-2/19)在一樓的幸福廣場有巨型求籤互動裝置，民眾可以試試手氣；初四一早營業還有財神迎賓並發放限量財神餅兌換券，讓大家沾沾喜氣、好運一整年。年節邀請大家一同前往高雄夢時代享受日本過節氣氛，吃飽喝足、體驗不同的過年樂趣！

(中時電子報)