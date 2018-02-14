美情報總監： 中國大陸繼續堅定對台關係立場

2018年02月14日 12:52 中時 江靜玲

美國國家情報總監柯茨13日指出，中國在東亞地區將繼續奉行積極性外交政策，特別是在亞太地區，中國將堅定其在東海和南海主權，以及台灣關係的立場。

美國聯邦參議院情報委員會13日就美國目前面臨的最嚴重威脅召開聽證會，柯茨和中央情報局(CIA)、聯邦調查局(FBI)、國家安全局(NSA)均出席會議。柯茨在書面證辭中指出，中國大陸和俄羅斯是美國面臨的挑戰與威脅。

除對美國採取強大的網路攻擊外，柯茨表示，在軍事國防上，中國人民解放軍透過道路移動系統和增強發射井為基礎的系統，繼續實現其核導彈力量現代化； 新一代導彈旨在通過提供第二次打擊能力，以期確保中國戰略威懾力。

此外，中國並測試了超音速滑翔飛行器；中國海軍繼續開發JL-2潛射彈道導彈（SLBM），並可能生產額外的JIN級核動力彈道導彈潛艇。 JIN級潛艇配備了JL-2型潛射彈道導彈，將為中國海軍提供第一個遠程海基核能力。中國還通過發展具有核能力的新一代轟炸機，宣傳中國打算組建陸海空三合一的意圖。

柯茨指出，由於北韓核武和導彈計劃，以及東海和南海的領土與海上爭議，東亞區域緊張局勢將持續。中國並將努力實現雄心勃勃的「一帶一路」倡議，通過基礎設施項目擴大中國在歐亞大陸，非洲和太平洋地區的政經影響力。

在東南亞區域，民主和人權在2018年仍然脆弱， 面對中國的經濟和外交壓力，該地區國家將努力維護外交自主權。

但柯茨表示，柬埔寨在2018年將舉行大選，現任領導人洪森為取得政權，已逐漸疏遠西方合作夥伴，依賴北京政治和財政支持，使柬埔寨更加依賴中國；緬甸的羅興亞人流亡到孟加拉造成的危機將則威脅緬甸剛起步的民主，增加暴力極端主義風險，這也為北京擴大影響力提供了機會。

(中時)