走吧，過年一起到外太空冒險吧！

2018年02月14日 11:01 中時電子報 綜合報導

由人文遠雄博物館主辦的「我是小小太空人」不可思議的星球互動特展，現正於汐止遠雄廣場4樓的展覽2館盛大展出，邀集LINE原創市集超人氣的6位貼圖創作者，一同針對太空主題進行全新創作，融合科技互動設施與串連手機LINE NOW服務，打造沉浸式實虛行動體驗，讓每位來看展的民眾，也能成為展覽的一部分。

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從展覽起始點的太空船大廳開始，近未來又不失童趣的船艙設計，讓整體氛圍更貼近太空主題，入口結合臉部辨識科技的小小太空人報到處，替每個到訪的太空人套上專屬的太空頭盔裝備。按下平板上的拍照鈕完成報到手續，還可以把合成好的照片下載到自己的手機上，或是第一時間發佈到FB社群進行分享。

另外還有整合色彩辨識投影的太空人登機室，只要將木塊深色面朝上放置於桌面指定位置啟動終端，桌面就會跑出該角色的介紹，從靜態貼圖到動態貼圖，這些插畫師角色似乎也在某種程度上，見證著人們使用手機習慣的歷史變革。

太空基地。圖片提供-瘋設計

在展覽的中段會出現一整片小花銀河系，巨大無縫熔接的10米拼貼互動投影，可以容納超過20人以上共同互動，只要你踩到投影中漂浮的星球，該星球便會爆炸化為一堆超可愛的小花，貼圖創作者們的角色也飄浮其中，但只要一被碰到便會慌張地逃跑，非常逗趣。

小花銀河系。圖片提供-瘋設計

穿過小花銀河系後，我們來到了水世界星球，眼前是一整面水世界主題的投影，民眾可以利用場域中間的平板電腦，拍攝自己的頭像後，進入繪製太空衣畫面，自己手動DIY彩繪塗鴉太空衣，完成後按下發送鍵，你就會發現自己已經進入水世界星球裡，跟著貼圖創作者們的角色，優游自在地徜徉在水底世界。

水世界星球。圖片提供-瘋設計

最後進到展覽的尾聲，小小太空人們要準備回家了，坐在太空船上的他們正準備要穿梭節奏流星群，他們需要更多的節奏聲響來為太空船加速。

節奏流星群。圖片提供-瘋設計

現場會看到許多投射在地面上的光點，每個光點都代表一顆流星，當你的手通過光點時便會發出對應的音階，你可以召集三五好友到展場共襄盛舉，一同演奏美妙的旋律。此時，位於展區中央的太空船上方懸掛著不同顏色的投射燈，在光點裝置發出聲音的同時，便會投射燈光到太空船上方，越多人通過光點，也帶來更多五顏六色的燈光投射，將太空船變得繽紛無比。

除了許多充滿新奇互動科技的區塊之外，在靜態展區這部分插畫師跳脫傳統靜態插畫展總是畫作排排站的窠臼，這次貼圖創作者們在半年前便開始密集地開會，彼此腦力激盪針對太空主題盡情發揮，從太空船裡那被咖波與松尼大鬧搞破壞的餐廳、超迷糊ㄇㄚˊ幾兔的紙箱睡眠艙、超認真的啾先生一直努力想要叫醒懶散兔、到由聰明自信的貓爪抓跟健忘的寶寶不說，這一對絕佳拍檔掌控的駕駛艙，貼圖創作者們利用自己手中的畫筆創造出超豐富的主題式插畫場景，因應本次展覽所創作的太空人造型角色也有立體化在展場華麗登場，要讓每一位到現場的民眾手機快門按到停不下來。

咖波與松尼的公仔。圖片提供-瘋設計

必下載的展覽限定免費貼圖

本次展覽還有一個亮點，就是能夠免費下載本次參展的6位貼圖創作者特地繪製的「我是小小太空人」展場限定版貼圖，只有到汐止展覽會場才能下載得到，利用LINE NOW行動服務所打造出前所未有的沉浸式實虛行動體驗，讓看展這個新興的社交活動變得更加好玩又有趣。

LINE 貼圖(圖/時藝多媒體提供)

【展覽資訊】

「我是小小太空人」不可思議的星球互動特展

票價資訊：免費入場，無需購票

展覽時間：2018/ 02 / 02(五) ~4/22(日)( 週一及除夕當天休館)

初一至初五、假日延長至20:00

開放時間：週二至週日10:00~18:00(17:30停止入場)

展覽地點：遠雄廣場四樓 人文遠雄博物館展覽2館

(新北市汐止區新台五路1段95號4樓)

(中時電子報)