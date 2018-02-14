春聯在對岸賣4600台幣 馬英九也笑了

馬英九逛市場，不忘發送他親筆書寫的春聯。（馬英九今與大姐馬以南到住家附近的興隆市場採買年夜菜。（陳彥宇攝）

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馬英九今與大姐馬以南到住家附近的興隆市場採買年夜菜。（陳彥宇攝）

今天是小年夜，前總統馬英九依照慣例，一早與大姐馬以南，到住家附近的興隆市場採買年夜菜，並向採買民眾及攤商拜年。馬更不忘發送他親筆書寫的狗年春聯，過程中受到民眾及攤商熱情簇擁，更有不少人主動要求合影、簽名，馬來者不拒笑開懷，好心情寫在臉上。

影》馬英九興隆市場買年菜 粉絲脫口「早生貴子」

馬英九春聯不只在國內民眾搶翻，在中國大陸也很受歡迎，傳出網路叫價一幅要人民幣1000元(約新台幣4622元)。對此，馬笑稱，「這實在有點離譜了」，雖然感到很意外，但馬也坦言，兩岸人民都能拿到春聯讓他很開心。

媒體戲稱，馬英九春聯替兩岸融冰，馬打趣地回應：「我已經融很多年了！」至於是否覺得自己人氣回升，馬則說，「還好啦，看到大家很開心。」

馬英九採買過程也出現小插曲，有女攤商上前熱情擁抱，更險些親到馬的臉，讓他直呼，「要昏倒了」。

談到年夜菜色，馬英九表示，今年大姐馬以南和三姐馬冰如都在，兩人廚藝都很厲害，有她們自己的菜單。馬說，今天逛下來，大概知道年夜菜會吃到的菜色，他更誇讚馬以南很會做魚，年年有魚（餘）。

被問到女兒、女婿是否回台一起過年，馬英九說，女兒、女婿今年應該不會回來，他們平常偶爾就會回家，不用刻意選在此時回來。

(中時)

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