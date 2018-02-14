「Super Pop 粉紅豬小妹 超級互動展」 讓孩子揮灑豐富的想像 創造親子美好回憶

2018年02月14日 11:10 中時電子報 綜合報導

「Super Pop 粉紅豬小妹 超級互動展」即日起至4/8在台中文創園區，佩佩要陪你一起迎新年，春節期間歡樂不打烊，展覽以十大展區主打互動式實境體驗，結合動畫經典場景，新奇又有趣的內容，要帶給親子一個最快樂的新年回憶。

本次展覽共分為十大展區，除了等比例還原的人物場景，最特別是首次在台灣展出的原創動畫繪稿，還原佩佩豬的創作歷程，從人物設定到製作秘辛完整公開展出。還可以搭上爺爺豬的小火車，跟好朋友一起去兜風，再到爺爺豬的院子裡，拔蘿蔔、玩滑草感受田園生活。更不能錯過恐龍氣墊滑梯，豐富又多元的設施，展覽宛如化身親子樂園，滿足孩子的玩樂體驗！

展覽中最受歡迎的展區「羚羊老師音樂教室」，讓你可以在繪稿上發揮想像力盡情揮灑。在展區內的蠟筆材料是由Pentel飛龍牌贊助，讓小朋友可以運用蠟筆，創作屬於自己獨一無二的佩佩豬，再透過互動式投影技術，孩子們天馬行空的想像，全都隨著音符躍動了起來。主辦單位更設置了T恤印製區，讓孩子能夠穿上自己的創意，打造最特別的佩佩豬紀念品！

透過互動式投影技術，讓小朋友的創意隨著音符躍動了起來。(圖/時藝多媒體提供)

本次展覽特別感謝Pentel飛龍牌贊助蠟筆，讓小朋友可以盡情的揮灑創意。(圖/時藝多媒體提供)

「Super Pop 粉紅豬小妹 超級互動展」自即日起至4/8，在台中文創園區展出，展出時間：周一至周日早上九點至下午五點，展覽期間天天開館，除夕除外；展覽各項資料可至粉絲專頁查詢「Peppa Pig粉紅豬小妹 超級互動展」，洽詢電話：04-22220918分機208。展覽採購票入場，全票280元、優待票250元(年滿一歲至大專院校學生須憑證)；一歲以下兒童、身心障礙者可以免費入場。

展覽資訊

展覽地點：台中文化創意產業園區 拾藝術

展覽時間：2017年12月30日(六)～2018年4月8日(日)

營業時間：09:00～17:00(16:30後停止售票、入場)，除夕休館

授權單位：eOne、PPW

主辦單位：時藝多媒體、全家福、台灣太陽娛樂、閣林文創、愛貝克思

洽詢電話：04-22220918 分機208

(中時電子報)