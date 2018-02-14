馬公春運添生力軍 華信全新ATR72-600首航台北-馬公

2018年02月14日 11:23 中時 陳可文

增闢國內離島航線，華信航空將陸續引進9架全新ＡＴＲ72-600客機，14日西洋情人節新機首航台北－馬公航線，加入澎湖春節交通運輸，牽起兩地愛情的空中橋梁。

ＡＴＲ72-600全新客機，座位數70人座，先進駕駛艙電子儀器系統全面使用液晶顯示器及導航電腦，大幅提升飛航安全及操縱性，尤其發動機引擎搭配高效能螺旋槳，有效節省油耗，非常適合台灣短距離及離島機場使用。

繼遠東航空於去年率先引進ＡＴＲ客機投入台中－馬公、台中－金門及馬公－高雄航線營運；華新航空同時也增購全新ＡＴＲ客機加入離島航空行列。

14日一大早，台北松山機場華信櫃台擠滿搶搭ＡＴＲ首航班機旅客，恰巧正是西洋情人節的日子，華信航空也浪漫貼心為每位首航旅客準備了雙心巧克力當作首航紀念禮，華航集團董事長何煖軒、華信總經理曹志芬特地搭乘首航班機陪同前往馬公。

澎湖馬公機場以灑水儀式熱烈歡迎，澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、立委楊曜、澎湖航空站主任邱永昇等親自迎接首航班機抵達，一起站在新機旁合影留念，見證這歷史性一刻。

華航董事長何煖軒表示，華信最新引進ＡＴＲ飛機加入澎湖春運服務行列，未來也將肩負起離島交通運輸重任。

華信董事長謝世謙指出，首航儀式的同時也特別在澎湖盛大舉辦「澎湖旅遊暨國際線產品推介會」，希望將華航國際航線銜接華信澎湖國內航線，打造密集新航網，行銷澎湖觀光躍升世界舞台。

(中時)