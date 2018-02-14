菲傭遭殘忍殺害 杜特蒂下令出機票召萬人返國

2018年02月14日 11:28 中時電子報 喻華德

據美國有線電視新聞網（CNN）13日報導，在一位在科威特工作的菲律賓女傭發現遭殺害並被藏在冰箱中後，預期將有至多一萬名在該國工作的菲律賓外勞將接受菲律賓政府提供的免費機票返回菲律賓

在多起菲律賓女性在科威特遭殺害，包含29歲的Joanna Demafelis之後，總統杜特蒂下令禁止輸出外勞至科威特。她的遺體在週三在雇主家中的冰箱中被發現，據信已貯藏一年。

上圖左，杜特蒂出示家事幫傭遭虐待照片。

免費機票的方案已擴及包含一萬名在波斯灣國家簽證過期的菲律賓人。

菲律賓總統杜特蒂在上週準備採取「激烈步驟」以保護在國外工作的菲律賓人時說:「我將把我的靈魂賣給魔鬼，以尋求資金讓你們能回家並舒適地在這裡居住。」

菲律賓海外勞工福利署向CNN表示，截至週二已有510名菲律賓工人搭乘包機返國。勞動部長Silvestre Bello III （Labor Secretary Silvestre Bello III ）在週一的記者會上說，自1月29日起，上千名菲律賓人出現在科威特菲律賓大使館以啟動科威特政府同意的遣返程序（repatriation process ）。已有超過2,200人收到旅行文件。

菲律賓外交部長Alan Peter Cayetano在臉書表示：「他們將帶著幾乎沒有任何東西，而是他們如何夢想更好的生活的悲傷故事，他們摯愛的另一半被剝削和虐待所打擊。他們是數百人中首批聽從總統召回他們的決定，讓他們得以逃離在國外更多的虐待」。

科威特在近年成為菲律賓海外外國工人的熱門地點。科威特外交部稱在1月有276,000位菲律賓人位於科威特。據菲律賓統計局資料，在2016年有超過220萬菲律賓國人在國外工作，其中6.4%在科威特（中東56.9%，亞洲28.1%，歐洲6.6%，南美洲6.6%，非洲1.4%，澳洲1.4%。亞洲部分香港，新加坡5.6%，中華民國5.2%，日本3.5，馬來西亞2.1%。中東部分沙烏地阿拉伯23.8%，阿聯15.9%，科威特6.4%，卡達6.2%）。

杜特蒂之前表示，計畫訪問科威特並處理此議題。他在週五說：「對我們的勞工，我們並不尋求特別待遇或特權，但我們確實期望尊重他們的尊嚴和基本人權」。

「至科威特至及其它我國海外勞工工作的國家，我們尋求並預期你在此方面的協助」。

科威特領事事務副國務卿Sami Abdul Azizi向CNN表示他已與菲律賓大使Renato Pedro Villa 會面並討論關於在科威特的菲律賓社群，但拒絕提供更多細節。

一年後尋獲

據CNN菲律賓報導，在Demafelis抵達中東兩年後，的家人在2016年與她失聯。他們說她從未說任何關於她雇主的壞話，但懷疑她遭到監視。Demafelis一年僅能與家人通話三次。

在Demafelis最後一通電話中，她表示計畫於2018年回家。她的妹妹告訴CNN菲律賓，在她失蹤一年後她的家人向警方報案。

調查員試圖透過招募她的科威特機構尋找她的下落，但發現該公司已歇業。直到調查員將焦點轉向她的黎巴嫩裔雇主，其被指控偽造檢查。Demafelis的遺體在週三被發現，有關單位表示跡象顯示她可能是被勒斃。

對家事幫傭的虐待悲哀地常見於中東和東亞國家。去年非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch ）指控卡達壓迫工人建造2022年世界盃體育場至危及生命的情況。

一項12月的調查發現在都市國家新加坡的家事幫傭遭到剝削。另一項2016年報告發現上千位家事幫傭在香港遭到「奴隸般的情況」。

(中時電子報)