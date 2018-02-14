綠民調：民眾對政府救災滿意度超過七成五

2018年02月14日 11:58 中時 曾薏蘋

民進黨今公布花蓮震災後的最新民調，民進黨發言人谷辣斯·尤達卡(Kolas Yotaka)表示，民調顯示，民眾對政府救災表現滿意度76.5％的高滿意度，不滿意僅12.5%；其中，泛藍、中間選民滿意度也都超過七成，對蔡英文總統的支持度為50.6％、滿意度為50.4％，都超過5成。

谷辣斯·尤達卡說，花蓮震災前後，這是小年夜前最熱騰騰的民調數據，民眾對政府救災表現的滿意度超過七成，也與這段期間高昂、團結的支持民氣一致，同時偵測民眾對蔡英文總統的支持度和滿意度，分別為50.6％、50.4％，兩者比例近乎相同，比起過往支持度較大於滿意度的現象，是這次調查特別的發現。

她指出，同胞有難，全國馳援，這次花蓮震災顯現出全國團結一致的情操，對於蔡英文總統以三軍統帥身分，第一時間飛抵花蓮，成立中央災害應變中心，並夜宿軍營，與民同苦，政府迅速救災的行動，在民調中，都贏得獲得泛綠85.9％、泛藍71.6％、中間選民73.8%高比例的肯定。

在地域方面，滿意度最高的是高屏84.1％、基宜花東澎80.6％，年齡方面，滿意度最高的是20到29歲最高86.2％、70歲以上78.8％、30到39歲76.6％這三個群組；職業別則是學生92.8％、高階白領83.0％、軍公教80.5％分居前三。

此次民調也對蔡總統支持度與滿意度做調查，民眾支持蔡總統達50.6%、不支持41.1%；民眾滿意蔡總統最近表現者，有50.4%，不滿意42.9%。

谷辣斯·尤達卡強調，蔡英文總統的支持度和滿意度方面，支持和不支持、滿意和不滿意這兩個項目的表態率都極高，但差距在1成以內，無意見者的比率大幅降低，但無論是支持度和滿意度都破5成，這是一個重要的現象。

本次民調，進行時間為2月12日、13日，完成的有效樣本為811份，信心水準為95％，抽樣誤差為正負3.4個百分點，為使抽樣結果趨近母體，曾進行年齡、性別、戶籍加權。

(中時)