租廠房堆有毒廢棄物賺黑心錢 環保禿鷹年前被逮

台中市檢警環小組春節前破獲環保禿鷹集團！該集團向地主承租清水、神岡偏遠地區閒置廠房及土地，卻用來堆置有毒不法廢棄物，等堆滿就人去樓空！（陳世宗翻攝）

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環保禿鷹集團藉口從事資源回收作業，待非法堆置大量事業廢棄物後，便避不見面。（陳世宗翻攝）
檢警發現不法集團在神岡區一處偏僻國有土地重起爐灶，繼續堆放廢棄物大賺黑心錢。（陳世宗翻攝）

台中市檢警環小組春節前破獲環保禿鷹集團！該集團以從事正當資源回收廠名義，向地主承租清水、神岡偏遠地區閒置廠房及土地，實際卻用來堆置有毒不法廢棄物，等垃圾堆滿就人去樓空；全案偵查後，依違反廢棄物清理法將張姓為首的環保禿鷹集團移送台中地檢署依法究辦。

環保局指出，近來發現非法棄置廢棄物案件採用「先承租、後棄置」手段，不肖業者為節省廢棄物清除處理費用，勾結環保禿鷹集團，透過人頭或是轉租方式，租貸土地或廠房，只繳交押金及前1、2個月租金；藉口從事資源回收作業，待非法堆置大量事業廢棄物後，便避不見面，無辜地主不僅需負擔高額的廢棄物處理費用，還將面臨違反廢棄物清理法刑責。

環保局表示，該集團不但採用兩面手法，以合法掩飾非法，更兩頭大賺黑心錢，一方面向事業承攬廢棄物清理業務，收取不法清除費用，這些廢棄物中還夾雜重金屬超標的有害事業集塵灰；另一方面將所收受的廢棄物中，具有市場價值的塑膠碎片篩出販售牟利。

警方說，該環保禿鷹集團成員分工縝密且具高度警覺性，偵查期間發現環境保護局及員警陸續至清水區廠房進行蒐證，不但直接捨棄已曝光的廢棄物棄置點，並如法炮製在神岡區一處偏僻國有土地重起爐灶，繼續堆放廢棄物大賺黑心錢；過程中不斷以更換人頭、轉租及避不見面等方式混淆偵辦方向，讓案情陷入膠著。

環保局啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，由地檢署檢察官劉玉媛指揮保安警察第七總隊及環境保護局共同偵辦，循線鎖定張嫌及陳嫌等人共組環保禿鷹集團；經員警連月監控下偵破這起結構性環保犯罪，全案日前依違反廢棄物清理法移送台中地院檢察署依法究辦。

環保局長白智榮呼籲，若未領有環保主管機關核發的清除、處理許可文件，逕自違法受託清除處理廢棄物，將面臨1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，切勿以身試法。

(中時)

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